https://ria.ru/20220222/priznanie-1774296284.html
Лавров назвал реакцию Запада на признание Россией ДНР и ЛНР ожидаемой
Лавров назвал реакцию Запада на признание Россией ДНР и ЛНР ожидаемой - РИА Новости, 22.02.2022
Лавров назвал реакцию Запада на признание Россией ДНР и ЛНР ожидаемой
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реакция западных коллег на признание ДНР и ЛНР стала ожидаемой. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:19
2022-02-22T12:19
2022-02-22T12:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
сергей лавров
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что реакция западных коллег на признание ДНР и ЛНР стала ожидаемой.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР."Реакция ожидаемая в том, что касается наших западных коллег, они привыкли за последние десятилетия все беды вешать на РФ, обвинять нас во всем и вся",- сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия
12:19 22.02.2022 (обновлено: 12:44 22.02.2022)
Лавров назвал реакцию Запада на признание Россией ДНР и ЛНР ожидаемой
Глава МИД Лавров назвал реакцию Запада на признание Россией ДНР и ЛНР ожидаемой