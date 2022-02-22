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Политолог прокомментировал реакцию Запада на признание Россией ДНР и ЛНР

Политолог прокомментировал реакцию Запада на признание Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Политолог прокомментировал реакцию Запада на признание Россией ДНР и ЛНР

Решение России в отношении ДНР и ЛНР укладываются в логику ее предыдущих действий в ситуациях, затрагивающих ее национальные интересы, удивительно, что западные РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:18

2022-02-22T12:18

2022-02-22T12:18

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Решение России в отношении ДНР и ЛНР укладываются в логику ее предыдущих действий в ситуациях, затрагивающих ее национальные интересы, удивительно, что западные страны не воспринимали их всерьёз, принимая просто за игру лицом, заявил РИА Новости политолог, директор института новейших государств Алексей Мартынов.В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ."По какой-то не понятной мне причине, хотя наверняка объяснение этому есть, несмотря на достаточно внятные слова и заявления России, США и их партнёры по НАТО были убеждены, что это только слова и игра лицом. Думаю, что после вчерашнего заседания Совбеза, где каждый из членов выступил публично, и президент уже после подытожил всю аргументацию, сублимировал в своей речи и подписал соответствующий указ, все эти иллюзии развеются", - сказал Мартынов РИА Новости.При этом, по его мнению, события вокруг Донбасса укладываются в логику действий России и в отношении Южной Осетии в 2008 году и Крыма в 2014 году."Россия больше не потерпит. Она долго терпела, смотрела, обливалась слезами, помогала этим людям, чем могла, но больше не потерпит уничтожения русских людей на Донбассе. Какие-то очень понятные вещи. Мне странно, почему они не понятны США и всему Западу", - подчеркнул политолог.Он добавил, что на созванном ночью заседании Совбеза ООН Россия в очередной раз понятно озвучила, что открыта для дипломатии, но "не потерпит больше кровопролития ни в каком виде - ни в виде забалтывания для имитации переговорного процесса на фоне эскалации и убийства мирных жителей республик Донбасса"."США заявили, что открыты для дипломатии, готовы к переговорам с Россией. Более того, не готовы вводить те самые немедленные санкции, потому что вторжения России на территорию Украины нет, а на территории Донбасса она уже и так, по их мнению, восемь лет", - пояснил Мартынов.Он полагает, это говорит о том, что все ходы "российским гроссмейстером" просчитаны."Я бы охарактеризовал это так: блестяще разыгранный российской дипломатией гамбит переходит в эндшпиль", - считает политолог.Несмотря на присутствие в действиях России неоспоримой логики, последствия у принятых решений точно будут, уверен он."Но совершенно точно, действия России правильные, и я думаю, что так или иначе это будет широко поддержаны гражданами нашей страны, несмотря на определённые издержки и опасения с точки зрения ответных мер", - отметил Мартынов.Он напомнил, что обращение президента России Владимира Путина касалось и судьбы Украины в целом."И, наверное, эта речь про то, про что много говорилось общими словами, и на практике мы видим, что это постепенно реализуется, что у России собственные интересы, и ее интересы здесь, где живут ее люди. Вот ее интересы, ее безопасность. Вопрос принципиальный, причём, принципиально поставлен в понятной для англо-саксов логике. Не знаю, как США будут интерпретировать эту историю, но именно в британском понимании национальных интересов это очень понятная история, что бы они сейчас ни говорили, ни изображали, это сказано на их языке: есть наши интересы, а остальное нас не волнует. Будем дальше смотреть это состязание великих гроссмейстеров", - резюмировал эксперт.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774242601.html

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https://ria.ru/20220222/donbass-1774264488.html

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Ольга Фомченкова

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