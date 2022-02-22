https://ria.ru/20220222/priznanie-1774293116.html

Россия законно признала независимость республик Донбасса, заявили в ЛНР

Россия законно признала независимость республик Донбасса, заявили в ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Россия законно признала независимость республик Донбасса, заявили в ЛНР

В ЛНР будут бороться за территорию Луганской области, заявила РИА Новости представитель республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:08

2022-02-22T12:08

2022-02-22T12:38

в мире

луганская народная республика

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

совет безопасности оон

луганская область

денис пушилин

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774275961_0:379:2967:2048_1920x0_80_0_0_51c90f71e4c794b970834469bd523d1b.jpg

ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. В ЛНР будут бороться за территорию Луганской области, заявила РИА Новости представитель республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева."Наша признанность была сделана в рамках международного права. Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, выступила с таким предложением, и она имеет право это сделать. Как государство, наша территория – территория всей бывшей Луганской области. За что в дальнейшем мы и будем бороться и отстаивать права и независимость наших земляков", - заявила Кобцева.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774296874.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, совет безопасности оон, луганская область, денис пушилин, владимир путин