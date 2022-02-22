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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774255666.html
Зарубежные СМИ отреагировали на решение России о признании ДНР и ЛНР
Зарубежные СМИ отреагировали на решение России о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Зарубежные СМИ отреагировали на решение России о признании ДНР и ЛНР
Западные СМИ бурно обсуждают указ президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик. Большинство из них опасаются, что это... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:07
2022-02-22T10:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
франция
восточная европа
нато
джо байден
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Западные СМИ бурно обсуждают указ президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик. Большинство из них опасаются, что это может привести к эскалации вокруг Украины. Однако это укрепляет позиции Москвы на переговорах с Западом, отмечают зарубежные издания.Традиционно самую жесткую оценку дают британские СМИ, до этого неоднократно пугавшие угрозой "российского вторжения", которое так и не случилось. По их мнению, слова президент РФ звучали "как объявление войны".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.РубиконАмериканская газета Washington Post считает, что действия Москвы якобы вызывают эскалацию кризиса, который может привезти к угрозе полномасштабной войны. Как пишет газета, в ходе обращения в понедельник Путин показал международному сообществу, что "лихорадочные раунды дипломатии" не смогли его остановить.Британское издание Telegraph еще более мрачно в своих прогнозах. "Тон Путина и описание Украины как неминуемой угрозы безопасности оставили мало надежды на то, что войны можно избежать", - полагает оно.С ним согласно и другое британское издание Guardian, по мнению которого, последние слова в обращении президента "звучали... как объявление войны".Французская газета Libération в свою очередь отмечает, что "артиллерийский огонь в Донбассе, который никогда на самом деле не прекращался на протяжении восьми лет", усиливается. Признание ДНР и ЛНР знаменует конец минских соглашений, которые предусматривали возврат Донбасса под контроль Киева в обмен на выборы и расширение автономии. Прежде всего, это дает России "идеальный предлог" для военного вмешательства в Донбассе для защиты десятков тысяч жителей, которые пользуются российскими паспортами, добавляет издание."Владимир Путин велел своим войскам перейти Рубикон. Точнее - украинскую границу", - такими словами описывает признание ДНР и ЛНР французская газета Parisien. При этом, по ее мнению, глава государства принял такое решение для операции "по поддержанию мира", которую газета называет "вторжением".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Осталось загадкойАмериканская газета New York Times считает, что планы Москвы все еще остаются загадкой.Однако, как полагает издание, президент РФ настроен исправить то, что он долгое время считал одной из самых серьезных катастроф ХХ века - распад СССР. Украина является частью этого плана по восстановлению "должного места РФ среди мировых держав", добавляет газета.При этом New York Times назвала обращение Путина в понедельник "эмоциональным и подавляющим".ПереговорыКак пишет британская газета Financial Times, признание ДНР и ЛНР станет препятствием для дипломатического решения кризиса.Другая британская газета Times отмечает, что это решение, вероятно, сорвало усилия президента Франции Эммануэля Макрона по организации саммита между лидером США Джо Байденом и Путиным."Решение признать две территории в регионе Донбасса дает Кремлю большее влияние на них, укрепляя позиции Путина в его противостоянии с Западом относительно долгосрочной безопасности Европы", - добавляет Times.Американское издание Wall Street Journal также полагает, что, хотя признание республик Донбасса угрожает сорвать переговоры РФ с Западом о безопасности в Восточной Европе, оно даст Москве "дополнительный козырь на переговорах в его нынешнем противостоянии с Западом".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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франция
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в мире, владимир зеленский, франция, восточная европа, нато, джо байден, россия, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика
10:07 22.02.2022
 
Зарубежные СМИ отреагировали на решение России о признании ДНР и ЛНР

Зарубежные СМИ: признание ДНР и ЛНР укрепит позиции России на переговорах с Западом

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР)
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР) - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Западные СМИ бурно обсуждают указ президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик. Большинство из них опасаются, что это может привести к эскалации вокруг Украины. Однако это укрепляет позиции Москвы на переговорах с Западом, отмечают зарубежные издания.
Традиционно самую жесткую оценку дают британские СМИ, до этого неоднократно пугавшие угрозой "российского вторжения", которое так и не случилось. По их мнению, слова президент РФ звучали "как объявление войны".
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство республик сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Рубикон

Американская газета Washington Post считает, что действия Москвы якобы вызывают эскалацию кризиса, который может привезти к угрозе полномасштабной войны. Как пишет газета, в ходе обращения в понедельник Путин показал международному сообществу, что "лихорадочные раунды дипломатии" не смогли его остановить.
Британское издание Telegraph еще более мрачно в своих прогнозах. "Тон Путина и описание Украины как неминуемой угрозы безопасности оставили мало надежды на то, что войны можно избежать", - полагает оно.
С ним согласно и другое британское издание Guardian, по мнению которого, последние слова в обращении президента "звучали... как объявление войны".
Реакция жителей Донецка на признание независимости ДНР и ЛНР Россией - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 23:06
В Донецке запустили салюты после решения Путина признать ДНР и ЛНР
Французская газета Libération в свою очередь отмечает, что "артиллерийский огонь в Донбассе, который никогда на самом деле не прекращался на протяжении восьми лет", усиливается. Признание ДНР и ЛНР знаменует конец минских соглашений, которые предусматривали возврат Донбасса под контроль Киева в обмен на выборы и расширение автономии. Прежде всего, это дает России "идеальный предлог" для военного вмешательства в Донбассе для защиты десятков тысяч жителей, которые пользуются российскими паспортами, добавляет издание.
"Владимир Путин велел своим войскам перейти Рубикон. Точнее - украинскую границу", - такими словами описывает признание ДНР и ЛНР французская газета Parisien. При этом, по ее мнению, глава государства принял такое решение для операции "по поддержанию мира", которую газета называет "вторжением".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Главы МИД Сирии Фейсал Микдад - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
09:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Сирии поддержал признание Россией ЛНР и ДНР

Осталось загадкой

Американская газета New York Times считает, что планы Москвы все еще остаются загадкой.
Однако, как полагает издание, президент РФ настроен исправить то, что он долгое время считал одной из самых серьезных катастроф ХХ века - распад СССР. Украина является частью этого плана по восстановлению "должного места РФ среди мировых держав", добавляет газета.
При этом New York Times назвала обращение Путина в понедельник "эмоциональным и подавляющим".
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
09:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР назвали решение России о признании республики жизненно необходимым

Переговоры

Как пишет британская газета Financial Times, признание ДНР и ЛНР станет препятствием для дипломатического решения кризиса.
Другая британская газета Times отмечает, что это решение, вероятно, сорвало усилия президента Франции Эммануэля Макрона по организации саммита между лидером США Джо Байденом и Путиным.
"Решение признать две территории в регионе Донбасса дает Кремлю большее влияние на них, укрепляя позиции Путина в его противостоянии с Западом относительно долгосрочной безопасности Европы", - добавляет Times.
Американское издание Wall Street Journal также полагает, что, хотя признание республик Донбасса угрожает сорвать переговоры РФ с Западом о безопасности в Восточной Европе, оно даст Москве "дополнительный козырь на переговорах в его нынешнем противостоянии с Западом".
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка смотрят трансляцию церемонии подписания документов о признании Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
07:42
Brand Analytics: российские пользователи поддержали признание ЛНР и ДНР
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийФранцияВосточная ЕвропаНАТОДжо БайденРоссияДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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