https://ria.ru/20220222/priznanie-1774247577.html
"Просили автономии, а ответили стрельбой". Во Франции заступились за Россию после признания ДНР и ЛНР
Читатели Le Figaro поддержали Россию за признание суверенитета ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
"Просили автономии, а ответили стрельбой". Во Франции заступились за Россию после признания ДНР и ЛНР
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают решение России признать независимость ЛНР и ДНР. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:21
2022-02-22T09:21
2022-02-22T11:11
в мире
владимир путин
днр
признание днр и лнр в россии
лнр
франция
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают решение России признать независимость ЛНР и ДНР.Многие пользователи сошлись во мнении, что именно США несут ответственность за сложившуюся ситуацию."Хотелось бы напомнить, что спровоцированный агентами ЦРУ Майдан стал катастрофой для Донбасса. Первый наспех принятый закон утвердил украинский единственным официальным языком, поэтому люди, проживающие на этих территориях, фактически оказались исключены из общества. Они просили автономии, а им ответили стрельбой", — пояснил Emotionless brain."Недопустимое приближение США к границам России направлено на то, чтобы держать под контролем слабую Европу и поставлять туда свой сланцевый газ", — считает Emmanuel bcvert."НАТО не оставила ему выбора", — написал еще один читатель."Западные страны разыграли эту комедию, чтобы потешить эго своих лидеров. Соглашение с Путиным было бы в тысячу раз лучше, чем стук марширующих сапог", — убежден PHILIPPE JUNG."В НАТО не пошли на уступки и не смогли дать обещание не принимать Украину в свои ряды. Политика альянса и особенно США позволяют понять как сегодняшнюю ситуацию, так и неуступчивость Путина", — заключил DidierLAGARDE.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию.Накануне вечером президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку киевские власти отказываются выполнять Минские соглашения. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, днр, признание днр и лнр в россии, лнр, франция
09:21 22.02.2022 (обновлено: 11:11 22.02.2022)
Читатели Le Figaro поддержали Россию за признание суверенитета ДНР и ЛНР
Читатели Le Figaro: президент Путин признал ДНР и ЛНР, так как НАТО не оставила ему выбора
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
активно обсуждают решение России признать независимость ЛНР и ДНР.
Многие пользователи сошлись во мнении, что именно США
несут ответственность за сложившуюся ситуацию.
"Жестокость Америки и бессилие Европы привели к такому результату", — отметил один из комментаторов.
"Хотелось бы напомнить, что спровоцированный агентами ЦРУ Майдан стал катастрофой для Донбасса. Первый наспех принятый закон утвердил украинский единственным официальным языком, поэтому люди, проживающие на этих территориях, фактически оказались исключены из общества. Они просили автономии, а им ответили стрельбой", — пояснил Emotionless brain.
"Недопустимое приближение США к границам России направлено на то, чтобы держать под контролем слабую Европу и поставлять туда свой сланцевый газ", — считает Emmanuel bcvert.
"Путин просил лишь одного — оставить Украину в покое. Американцы же теперь потирают руки, однако мы знаем, чем обычно заканчиваются подобные провокации", — подчеркнул LISIANTHUS83.
"НАТО не оставила ему выбора", — написал еще один читатель.
"Западные страны разыграли эту комедию, чтобы потешить эго своих лидеров. Соглашение с Путиным было бы в тысячу раз лучше, чем стук марширующих сапог", — убежден PHILIPPE JUNG.
"В НАТО не пошли на уступки и не смогли дать обещание не принимать Украину
в свои ряды. Политика альянса и особенно США позволяют понять как сегодняшнюю ситуацию, так и неуступчивость Путина", — заключил DidierLAGARDE.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Есть жертвы среди мирного населения. Из-за угрозы вторжения Украины в ЛНР и ДНР
начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а также объявили всеобщую мобилизацию.
Накануне вечером президент Владимир Путин
обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку киевские власти отказываются выполнять Минские соглашения. Сразу после этого глава государства подписал соответствующие указы.
Опубликовано: Влада Икрамова