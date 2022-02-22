https://ria.ru/20220222/priznanie-1774201494.html

Премьер Болгарии осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Премьер Болгарии осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Премьер Болгарии осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков осудил в своем аккаунте в Twitter признание Россией независимости ДНР и ЛНР. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:14

2022-02-22T00:14

2022-02-22T06:48

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

донбасс

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков осудил в своем аккаунте в Twitter признание Россией независимости ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс, признание днр и лнр в россии