00:14 22.02.2022 (обновлено: 06:48 22.02.2022)
Премьер Болгарии осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Премьер Болгарии Петков осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков осудил в своем аккаунте в Twitter признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
"Я осуждаю решение президента России признать Донецк и Луганск независимыми образованиями. Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Международное право должно соблюдаться. Мы, Евросоюз, будем выступать единым фронтом в его защиту", - написал Петков.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Никита Стома