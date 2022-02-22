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Президент Молдавии осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Президент Молдавии осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Президент Молдавии осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Президент Молдавии Майя Санду в Twitter осудила признание Россией независимости ЛНР и ДНР. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:11
2022-02-22T06:41
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
донецкая народная республика
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кишинев
майя санду
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КИШИНЕВ, 22 фев — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в Twitter осудила признание Россией независимости ЛНР и ДНР.Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.МИД Молдавии написал в Facebook, что "признание ставит под сомнение любую перспективу политического решения конфликта на востоке Украины и будет иметь далеко идущие негативные последствия".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, кишинев, майя санду, молдавия, признание днр и лнр в россии
00:11 22.02.2022 (обновлено: 06:41 22.02.2022)
 
Президент Молдавии осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Президент Молдавии Санду решительно осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 фев — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в Twitter осудила признание Россией независимости ЛНР и ДНР.
Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

"Решительно осуждаем признание Россией сепаратистских районов Донецкой и Луганской областей Украины. Это явно противоречит международному законодательству. Молдавия по-прежнему твердо привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - написала Санду.

МИД Молдавии написал в Facebook, что "признание ставит под сомнение любую перспективу политического решения конфликта на востоке Украины и будет иметь далеко идущие негативные последствия".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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США тащат Украину на войну
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаКишиневМайя СандуМолдавияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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