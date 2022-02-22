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Президент Молдавии осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Президент Молдавии осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Президент Молдавии осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Президент Молдавии Майя Санду в Twitter осудила признание Россией независимости ЛНР и ДНР. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:11

2022-02-22T00:11

2022-02-22T06:41

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КИШИНЕВ, 22 фев — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в Twitter осудила признание Россией независимости ЛНР и ДНР.Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.МИД Молдавии написал в Facebook, что "признание ставит под сомнение любую перспективу политического решения конфликта на востоке Украины и будет иметь далеко идущие негативные последствия".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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