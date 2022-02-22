00:11 22.02.2022 (обновлено: 06:41 22.02.2022)
Президент Молдавии осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Президент Молдавии Санду решительно осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР
© Sputnik / Михай Карауш
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 фев — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в Twitter осудила признание Россией независимости ЛНР и ДНР.
Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
"Решительно осуждаем признание Россией сепаратистских районов Донецкой и Луганской областей Украины. Это явно противоречит международному законодательству. Молдавия по-прежнему твердо привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - написала Санду.
МИД Молдавии написал в Facebook, что "признание ставит под сомнение любую перспективу политического решения конфликта на востоке Украины и будет иметь далеко идущие негативные последствия".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
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Опубликовано: Никита Стома