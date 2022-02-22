https://ria.ru/20220222/prizemlenie-1774413483.html

Meta зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Meta зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора - РИА Новости, 22.02.2022

Meta зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Компания Meta (владелец Facebook) в соответствии с требованиями закона о "приземлении" иностранных IT-компаний зарегистрировала личный кабинет на официальном... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:52

2022-02-22T17:52

2022-02-22T17:52

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

meta (метавселенная)

facebook

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Компания Meta (владелец Facebook) в соответствии с требованиями закона о "приземлении" иностранных IT-компаний зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора, исполнив первое требование закона, свидетельствуют данные на сайте ведомства.Во вторник Роскомнадзор сообщил, что Meta направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте ведомства.С 1 января 2022 года в России вступил в силу закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов. Он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Закон обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними.Такие обязанности распространяются и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Первыми подобные представительства открыли в России американский Apple и стриминговый сервис Spotify. В середине февраля стало известно, что документы о создании российского юрлица в рамках закона о "приземлении" в Роскомнадзор предоставил мессенджер Viber, процесс создания локального офиса в РФ также запустил TikTok.В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch. На сегодняшний день требование уже выполнили Viber и Apple.

https://ria.ru/20220216/shtrafy-1773074315.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), meta (метавселенная), facebook, whatsapp inc.