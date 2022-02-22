Meta зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора
Meta зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора по закону о "приземлении"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Компания Meta (владелец Facebook) в соответствии с требованиями закона о "приземлении" иностранных IT-компаний зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора, исполнив первое требование закона, свидетельствуют данные на сайте ведомства.
Во вторник Роскомнадзор сообщил, что Meta направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте ведомства.
С 1 января 2022 года в России вступил в силу закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов. Он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей. Закон обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в РФ создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними.
Такие обязанности распространяются и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
Первыми подобные представительства открыли в России американский Apple и стриминговый сервис Spotify. В середине февраля стало известно, что документы о создании российского юрлица в рамках закона о "приземлении" в Роскомнадзор предоставил мессенджер Viber, процесс создания локального офиса в РФ также запустил TikTok.
В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch. На сегодняшний день требование уже выполнили Viber и Apple.
Опубликовано: Ольга Фомченкова