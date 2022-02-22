https://ria.ru/20220222/peregovory-1774234270.html
Постпред Украины в ООН не исключил прямых переговоров с Россией
Постпред Украины в ООН не исключил прямых переговоров с Россией - РИА Новости, 22.02.2022
Постпред Украины в ООН не исключил прямых переговоров с Россией
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица не исключил прямых переговоров с РФ, если "она придет к здравому смыслу и будет говорить". РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T07:04
2022-02-22T07:04
2022-02-22T07:04
сергей кислица
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
донбасс
украина
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ООН, 22 фев - РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица не исключил прямых переговоров с РФ, если "она придет к здравому смыслу и будет говорить".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кислица, в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс, украина
Постпред Украины в ООН не исключил прямых переговоров с Россией
Постпред Украины в ООН Кислица не исключил прямых переговоров с Россией