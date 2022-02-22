https://ria.ru/20220222/peregovory-1774234270.html

Постпред Украины в ООН не исключил прямых переговоров с Россией

Постпред Украины в ООН не исключил прямых переговоров с Россией - РИА Новости, 22.02.2022

Постпред Украины в ООН не исключил прямых переговоров с Россией

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица не исключил прямых переговоров с РФ, если "она придет к здравому смыслу и будет говорить". РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T07:04

2022-02-22T07:04

2022-02-22T07:04

сергей кислица

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

донбасс

украина

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ООН, 22 фев - РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица не исключил прямых переговоров с РФ, если "она придет к здравому смыслу и будет говорить".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

сергей кислица, в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс, украина