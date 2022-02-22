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Постпред Украины в ООН не исключил прямых переговоров с Россией
Постпред Украины в ООН не исключил прямых переговоров с Россией - РИА Новости, 22.02.2022
Постпред Украины в ООН не исключил прямых переговоров с Россией
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица не исключил прямых переговоров с РФ, если "она придет к здравому смыслу и будет говорить". РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T07:04
2022-02-22T07:04
сергей кислица
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
донбасс
украина
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ООН, 22 фев - РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица не исключил прямых переговоров с РФ, если "она придет к здравому смыслу и будет говорить".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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сергей кислица, в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донбасс, украина
07:04 22.02.2022
 
Постпред Украины в ООН не исключил прямых переговоров с Россией

Постпред Украины в ООН Кислица не исключил прямых переговоров с Россией

© AFP 2022 / Fabrice CoffriniСергей Кислица
Сергей Кислица - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
Читать ria.ru в
ООН, 22 фев - РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица не исключил прямых переговоров с РФ, если "она придет к здравому смыслу и будет говорить".

"Да, если они придут к здравому смыслу и будут говорить", - сказал Кислица, отвечая на вопрос журналистов, возможны ли прямые переговоры Киева с Москвой.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
Сергей КислицаВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассУкраина
 
 
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