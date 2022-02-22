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Свидетель рассказал о нарушениях в избирательной кампании Навального
Свидетель рассказал о нарушениях в избирательной кампании Навального - РИА Новости, 22.02.2022
Свидетель рассказал о нарушениях в избирательной кампании Навального
Для президентской кампании Алексея Навального 2018 года не создавали избирательный счёт, пожертвования шли на личные счета, сообщил в суде свидетель - юрист... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:09
2022-02-22T17:14
происшествия
алексей навальный
москва
покров
владимирская область
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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 22 фев – РИА Новости. Для президентской кампании Алексея Навального 2018 года не создавали избирательный счёт, пожертвования шли на личные счета, сообщил в суде свидетель - юрист Илья Ремесло.Лефортовский районный суд Москвы 15 февраля на выездном заседании в ИК-2 в Покрове Владимирской области приступил к рассмотрению нового уголовного дела в отношении Навального. Ему вменяется мошенничество и неуважение к суду. По первому эпизоду Генпрокуратура вменяет Навальному хищение денег, которые сторонники посылали, в том числе, на президентскую кампанию – по утверждению стороны обвинения, блогер "заведомо знал, что законных оснований для предвыборной агитации не имеет".Ремесло сообщил суду, что занимается гражданскими расследованиями в отношении госкорпораций, компаний, "сомнительных персонажей". В 2016 году он узнал, что Навальный собирается выдвигаться на президентские выборы-2018. По его словам, пожертвования "собирались сначала на личные счета", откуда они "перетекали в НКО".Ремесло пояснил, что средства для кандидатов должны были поступать на специальный счет. "Никакого избирательного счета не было создано", - отметил свидетель.Он добавил, что по законодательству в России не могут баллотироваться имеющие непогашенную судимость и Навальному стоило предупредить об этом делавших пожертвования граждан.По эпизоду о мошенничестве потерпевшими признаны четыре человека, в том числе Михаил Костенко, который, по данным гособвинения, в 2017 году перечислил на президентскую кампанию Навального 50 100 рублей."На мой взгляд, Алексей Анатольевич имеет непосредственное отношение к совершению данного деяния", - ответил Ремесло на вопрос адвоката Ольги Михайловой про участие лично Навального в хищении средств.В ноябре 2017 года Савеловский суд Москвы обязал штаб Навального* вернуть Костенко 50 тысяч 100 рублей, которые он пожертвовал на президентскую кампанию блогера, сообщали РИА Новости в суде. О том, что Навальный не может претендовать на пост президента России из-за судимости, Костенко узнал позже, говорилось в иске. Как следовало из вопросов, которые сегодня в суде задавал Навальный, интересы Костенко тогда защищал Ремесло.На заседании накануне бывший замглавы московского штаба Навального* Виталий Серуканов заявил, что и Навальный, и в его окружении понимали, что "юридического основания участвовать в президентских выборах он не имеет".В зале присутствовала Юлия Навальная, но после обеда она ушла.Процесс по новому делу Навального проходит в формате выездных заседаний Лефортовского суда Москвы в колонии. Как объяснили ранее опрошенные РИА Новости эксперты, это не прецедент, а в каком формате проводить тот или иной процесс, решает судья.По данным ФСИН, в 2019-2021 годах в таком формате прошло без малого 9 тысяч заседаний, в том числе 81 по уголовным делам за преступления, совершенные до осуждения - как в случае с Навальным.Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"**.На заседании 15 февраля прокуратура назвала сумму, хищение которой вменяется Навальному. Общая сумма пожертвований от четырех потерпевших составила 2 689 503 рубля.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. На прошлом заседании Навальный в суде вину не признал.Алексей Навальный сейчас отбывает срок в той самой покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Общественное движение "Штабы Навального" признано экстремистским и запрещено** ФБК - запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
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происшествия, алексей навальный, москва, покров, владимирская область
15:09 22.02.2022 (обновлено: 17:14 22.02.2022)
 
Свидетель рассказал о нарушениях в избирательной кампании Навального

Свидетель Ремесло: пожертвования для избирательной кампании Навального шли на личные счета

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный на экране дисплея во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирский области
Алексей Навальный на экране дисплея во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирский области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный на экране дисплея во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирский области
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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 22 фев – РИА Новости. Для президентской кампании Алексея Навального 2018 года не создавали избирательный счёт, пожертвования шли на личные счета, сообщил в суде свидетель - юрист Илья Ремесло.
Лефортовский районный суд Москвы 15 февраля на выездном заседании в ИК-2 в Покрове Владимирской области приступил к рассмотрению нового уголовного дела в отношении Навального. Ему вменяется мошенничество и неуважение к суду. По первому эпизоду Генпрокуратура вменяет Навальному хищение денег, которые сторонники посылали, в том числе, на президентскую кампанию – по утверждению стороны обвинения, блогер "заведомо знал, что законных оснований для предвыборной агитации не имеет".
Ремесло сообщил суду, что занимается гражданскими расследованиями в отношении госкорпораций, компаний, "сомнительных персонажей". В 2016 году он узнал, что Навальный собирается выдвигаться на президентские выборы-2018. По его словам, пожертвования "собирались сначала на личные счета", откуда они "перетекали в НКО".
Ремесло пояснил, что средства для кандидатов должны были поступать на специальный счет. "Никакого избирательного счета не было создано", - отметил свидетель.
Он добавил, что по законодательству в России не могут баллотироваться имеющие непогашенную судимость и Навальному стоило предупредить об этом делавших пожертвования граждан.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 14:03
Свидетель рассказал суду о люксовых зарубежных поездках Навального
По эпизоду о мошенничестве потерпевшими признаны четыре человека, в том числе Михаил Костенко, который, по данным гособвинения, в 2017 году перечислил на президентскую кампанию Навального 50 100 рублей.
"На мой взгляд, Алексей Анатольевич имеет непосредственное отношение к совершению данного деяния", - ответил Ремесло на вопрос адвоката Ольги Михайловой про участие лично Навального в хищении средств.
В ноябре 2017 года Савеловский суд Москвы обязал штаб Навального* вернуть Костенко 50 тысяч 100 рублей, которые он пожертвовал на президентскую кампанию блогера, сообщали РИА Новости в суде. О том, что Навальный не может претендовать на пост президента России из-за судимости, Костенко узнал позже, говорилось в иске. Как следовало из вопросов, которые сегодня в суде задавал Навальный, интересы Костенко тогда защищал Ремесло.
На заседании накануне бывший замглавы московского штаба Навального* Виталий Серуканов заявил, что и Навальный, и в его окружении понимали, что "юридического основания участвовать в президентских выборах он не имеет".
В зале присутствовала Юлия Навальная, но после обеда она ушла.
Алексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2 - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 23:57
Прокурор заявил, что Навальный за пять лет потратил восемь миллионов рублей
Процесс по новому делу Навального проходит в формате выездных заседаний Лефортовского суда Москвы в колонии. Как объяснили ранее опрошенные РИА Новости эксперты, это не прецедент, а в каком формате проводить тот или иной процесс, решает судья.
По данным ФСИН, в 2019-2021 годах в таком формате прошло без малого 9 тысяч заседаний, в том числе 81 по уголовным делам за преступления, совершенные до осуждения - как в случае с Навальным.
Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"**.
На заседании 15 февраля прокуратура назвала сумму, хищение которой вменяется Навальному. Общая сумма пожертвований от четырех потерпевших составила 2 689 503 рубля.
Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. На прошлом заседании Навальный в суде вину не признал.
Алексей Навальный сейчас отбывает срок в той самой покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* Общественное движение "Штабы Навального" признано экстремистским и запрещено
** ФБК - запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля 2021, 21:15
"До фонаря на инспекцию". Навального приговорили к реальному сроку
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ПроисшествияАлексей НавальныйМоскваПокровВладимирская область
 
 
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