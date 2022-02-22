https://ria.ru/20220222/navalnyy-1774359084.html

Свидетель рассказал о нарушениях в избирательной кампании Навального

Свидетель рассказал о нарушениях в избирательной кампании Навального - РИА Новости, 22.02.2022

Свидетель рассказал о нарушениях в избирательной кампании Навального

Для президентской кампании Алексея Навального 2018 года не создавали избирательный счёт, пожертвования шли на личные счета, сообщил в суде свидетель - юрист... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:09

2022-02-22T15:09

2022-02-22T17:14

происшествия

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москва

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владимирская область

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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 22 фев – РИА Новости. Для президентской кампании Алексея Навального 2018 года не создавали избирательный счёт, пожертвования шли на личные счета, сообщил в суде свидетель - юрист Илья Ремесло.Лефортовский районный суд Москвы 15 февраля на выездном заседании в ИК-2 в Покрове Владимирской области приступил к рассмотрению нового уголовного дела в отношении Навального. Ему вменяется мошенничество и неуважение к суду. По первому эпизоду Генпрокуратура вменяет Навальному хищение денег, которые сторонники посылали, в том числе, на президентскую кампанию – по утверждению стороны обвинения, блогер "заведомо знал, что законных оснований для предвыборной агитации не имеет".Ремесло сообщил суду, что занимается гражданскими расследованиями в отношении госкорпораций, компаний, "сомнительных персонажей". В 2016 году он узнал, что Навальный собирается выдвигаться на президентские выборы-2018. По его словам, пожертвования "собирались сначала на личные счета", откуда они "перетекали в НКО".Ремесло пояснил, что средства для кандидатов должны были поступать на специальный счет. "Никакого избирательного счета не было создано", - отметил свидетель.Он добавил, что по законодательству в России не могут баллотироваться имеющие непогашенную судимость и Навальному стоило предупредить об этом делавших пожертвования граждан.По эпизоду о мошенничестве потерпевшими признаны четыре человека, в том числе Михаил Костенко, который, по данным гособвинения, в 2017 году перечислил на президентскую кампанию Навального 50 100 рублей."На мой взгляд, Алексей Анатольевич имеет непосредственное отношение к совершению данного деяния", - ответил Ремесло на вопрос адвоката Ольги Михайловой про участие лично Навального в хищении средств.В ноябре 2017 года Савеловский суд Москвы обязал штаб Навального* вернуть Костенко 50 тысяч 100 рублей, которые он пожертвовал на президентскую кампанию блогера, сообщали РИА Новости в суде. О том, что Навальный не может претендовать на пост президента России из-за судимости, Костенко узнал позже, говорилось в иске. Как следовало из вопросов, которые сегодня в суде задавал Навальный, интересы Костенко тогда защищал Ремесло.На заседании накануне бывший замглавы московского штаба Навального* Виталий Серуканов заявил, что и Навальный, и в его окружении понимали, что "юридического основания участвовать в президентских выборах он не имеет".В зале присутствовала Юлия Навальная, но после обеда она ушла.Процесс по новому делу Навального проходит в формате выездных заседаний Лефортовского суда Москвы в колонии. Как объяснили ранее опрошенные РИА Новости эксперты, это не прецедент, а в каком формате проводить тот или иной процесс, решает судья.По данным ФСИН, в 2019-2021 годах в таком формате прошло без малого 9 тысяч заседаний, в том числе 81 по уголовным делам за преступления, совершенные до осуждения - как в случае с Навальным.Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"**.На заседании 15 февраля прокуратура назвала сумму, хищение которой вменяется Навальному. Общая сумма пожертвований от четырех потерпевших составила 2 689 503 рубля.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей. На прошлом заседании Навальный в суде вину не признал.Алексей Навальный сейчас отбывает срок в той самой покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Общественное движение "Штабы Навального" признано экстремистским и запрещено** ФБК - запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20220221/navalnyy-1774066926.html

https://ria.ru/20220215/navalnyy-1773020162.html

https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html

москва

покров

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алексей навальный, москва, покров, владимирская область