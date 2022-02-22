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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/nato-1774381633.html
НАТО проведет во вторник заседание совместной с Украиной комиссии
НАТО проведет во вторник заседание совместной с Украиной комиссии - РИА Новости, 22.02.2022
НАТО проведет во вторник заседание совместной с Украиной комиссии
Внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина пройдет во вторник, по итогам выступит генсек альянса Йенс Столтенберг, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:12
2022-02-22T16:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
нато
украина
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина пройдет во вторник, по итогам выступит генсек альянса Йенс Столтенберг, говорится в распространенном заявлении пресс-службы Североатлантического блока."Во вторник 22 февраля генсек НАТО Столтенберг выступит перед СМИ по итогам внеочередного заседания комиссии НАТО-Украина", - говорится в документе.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Фомченкова
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
16:12 22.02.2022
 
НАТО проведет во вторник заседание совместной с Украиной комиссии

НАТО проведет во вторник внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина

© REUTERS / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Внеочередное заседание комиссии НАТО-Украина пройдет во вторник, по итогам выступит генсек альянса Йенс Столтенберг, говорится в распространенном заявлении пресс-службы Североатлантического блока.
"Во вторник 22 февраля генсек НАТО Столтенберг выступит перед СМИ по итогам внеочередного заседания комиссии НАТО-Украина", - говорится в документе.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНАТОУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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