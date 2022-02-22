https://ria.ru/20220222/narusheniya-1774228346.html

В ЛНР заявили, что ВСУ 65 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

В ЛНР заявили, что ВСУ 65 раз за сутки нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 22.02.2022

В ЛНР заявили, что ВСУ 65 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 21 февраля, украинские военные 65 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР, в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T05:44

2022-02-22T05:44

2022-02-22T05:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

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россия

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ЛУГАНСК, 22 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки, 21 февраля, украинские военные 65 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР, в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями калибра, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после выступления президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220221/ukraina-1773632210.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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