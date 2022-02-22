https://ria.ru/20220222/lotereya-1774280344.html

Россиянин выиграл более 235 миллионов рублей в лотерею

Россиянин выиграл более 235 миллионов рублей в лотерею - РИА Новости, 22.02.2022

Россиянин выиграл более 235 миллионов рублей в лотерею

Участник государственной лотереи "Спортлото "4 из 20" купил всего один лотерейный билет в мобильном приложении и выиграл суперприз в 235,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:31

2022-02-22T11:31

2022-02-22T11:31

общество

столото

лотерея

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Участник государственной лотереи "Спортлото "4 из 20" купил всего один лотерейный билет в мобильном приложении и выиграл суперприз в 235,5 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".Там уточнили, что "на данный момент известно лишь, что победитель купил всего один билет за 150 рублей в мобильном приложении "Столото".По правилам лотереи "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа комбинации в двух игровых полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 11, 3, 4, 15 в первом поле билета и 14, 3, 8, 12 - во втором."Имя победителя и его удачную стратегию мы узнаем после того, как он или она приедет на оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото", - уточнили в компании.Согласно собранной за последние три года статистике по обращениям за выигрышами победителей всех государственных лотерей под брендом "Столото", лишь 14% лотерейных миллионеров оформляют призы в первую неделю после проведения тиража. На второй неделе обращается 41% победителей гослотерей с крупными выигрышами. Еще 27% победителей оформляют денежные призы в течение третьей или четвертой недель после проведения розыгрыша.

https://ria.ru/20211228/lotereya-1765908307.html

https://ria.ru/20220101/lotereya-1766377125.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, столото, лотерея, россия