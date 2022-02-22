https://ria.ru/20220222/lotereya-1774280344.html
Россиянин выиграл более 235 миллионов рублей в лотерею
Россиянин выиграл более 235 миллионов рублей в лотерею - РИА Новости, 22.02.2022
Россиянин выиграл более 235 миллионов рублей в лотерею
Участник государственной лотереи "Спортлото "4 из 20" купил всего один лотерейный билет в мобильном приложении и выиграл суперприз в 235,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:31
2022-02-22T11:31
2022-02-22T11:31
общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Участник государственной лотереи "Спортлото "4 из 20" купил всего один лотерейный билет в мобильном приложении и выиграл суперприз в 235,5 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".Там уточнили, что "на данный момент известно лишь, что победитель купил всего один билет за 150 рублей в мобильном приложении "Столото".По правилам лотереи "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа комбинации в двух игровых полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 11, 3, 4, 15 в первом поле билета и 14, 3, 8, 12 - во втором."Имя победителя и его удачную стратегию мы узнаем после того, как он или она приедет на оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото", - уточнили в компании.Согласно собранной за последние три года статистике по обращениям за выигрышами победителей всех государственных лотерей под брендом "Столото", лишь 14% лотерейных миллионеров оформляют призы в первую неделю после проведения тиража. На второй неделе обращается 41% победителей гослотерей с крупными выигрышами. Еще 27% победителей оформляют денежные призы в течение третьей или четвертой недель после проведения розыгрыша.
https://ria.ru/20211228/lotereya-1765908307.html
https://ria.ru/20220101/lotereya-1766377125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, столото, лотерея, россия
Россиянин выиграл более 235 миллионов рублей в лотерею
Житель Москвы выиграл более 235 миллионов рублей, купив всего один лотерейный билет
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Участник государственной лотереи "Спортлото "4 из 20" купил всего один лотерейный билет в мобильном приложении и выиграл суперприз в 235,5 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".
"21 февраля 2022 года был разыгран суперприз государственной лотереи "Спортлото "4 из 20". Новым лотерейным мультимиллионером стал участник 4365-го тиража из Москвы. Счастливчик выиграл 235 миллионов 588 тысяч 427 рублей", - сообщили в компании.
Там уточнили, что "на данный момент известно лишь, что победитель купил всего один билет за 150 рублей в мобильном приложении "Столото
".
По правилам лотереи "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа комбинации в двух игровых полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 11, 3, 4, 15 в первом поле билета и 14, 3, 8, 12 - во втором.
"Имя победителя и его удачную стратегию мы узнаем после того, как он или она приедет на оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото", - уточнили в компании.
Согласно собранной за последние три года статистике по обращениям за выигрышами победителей всех государственных лотерей под брендом "Столото", лишь 14% лотерейных миллионеров оформляют призы в первую неделю после проведения тиража. На второй неделе обращается 41% победителей гослотерей с крупными выигрышами. Еще 27% победителей оформляют денежные призы в течение третьей или четвертой недель после проведения розыгрыша.