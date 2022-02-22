Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/lotereya-1774280344.html
Россиянин выиграл более 235 миллионов рублей в лотерею
Россиянин выиграл более 235 миллионов рублей в лотерею - РИА Новости, 22.02.2022
Россиянин выиграл более 235 миллионов рублей в лотерею
Участник государственной лотереи "Спортлото "4 из 20" купил всего один лотерейный билет в мобильном приложении и выиграл суперприз в 235,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:31
2022-02-22T11:31
общество
столото
лотерея
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577495003_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_40f624b0e3a0ed00b0682188e57ea74e.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Участник государственной лотереи "Спортлото "4 из 20" купил всего один лотерейный билет в мобильном приложении и выиграл суперприз в 235,5 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".Там уточнили, что "на данный момент известно лишь, что победитель купил всего один билет за 150 рублей в мобильном приложении "Столото".По правилам лотереи "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа комбинации в двух игровых полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 11, 3, 4, 15 в первом поле билета и 14, 3, 8, 12 - во втором."Имя победителя и его удачную стратегию мы узнаем после того, как он или она приедет на оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото", - уточнили в компании.Согласно собранной за последние три года статистике по обращениям за выигрышами победителей всех государственных лотерей под брендом "Столото", лишь 14% лотерейных миллионеров оформляют призы в первую неделю после проведения тиража. На второй неделе обращается 41% победителей гослотерей с крупными выигрышами. Еще 27% победителей оформляют денежные призы в течение третьей или четвертой недель после проведения розыгрыша.
https://ria.ru/20211228/lotereya-1765908307.html
https://ria.ru/20220101/lotereya-1766377125.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577495003_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_255b03830c5c462d998656be37f3dff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, столото, лотерея, россия
11:31 22.02.2022
 
Россиянин выиграл более 235 миллионов рублей в лотерею

Житель Москвы выиграл более 235 миллионов рублей, купив всего один лотерейный билет

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Участник государственной лотереи "Спортлото "4 из 20" купил всего один лотерейный билет в мобильном приложении и выиграл суперприз в 235,5 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".
"21 февраля 2022 года был разыгран суперприз государственной лотереи "Спортлото "4 из 20". Новым лотерейным мультимиллионером стал участник 4365-го тиража из Москвы. Счастливчик выиграл 235 миллионов 588 тысяч 427 рублей", - сообщили в компании.
Там уточнили, что "на данный момент известно лишь, что победитель купил всего один билет за 150 рублей в мобильном приложении "Столото".
По правилам лотереи "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа комбинации в двух игровых полях билета. Новоиспеченный мультимиллионер выбрал 11, 3, 4, 15 в первом поле билета и 14, 3, 8, 12 - во втором.
Продажа лотерейных билетов Mega Millions в продуктовом магазине в штате Айова - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 20:34
Женщина по ошибке выиграла в лотерее крупную сумму
"Имя победителя и его удачную стратегию мы узнаем после того, как он или она приедет на оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото", - уточнили в компании.
Согласно собранной за последние три года статистике по обращениям за выигрышами победителей всех государственных лотерей под брендом "Столото", лишь 14% лотерейных миллионеров оформляют призы в первую неделю после проведения тиража. На второй неделе обращается 41% победителей гослотерей с крупными выигрышами. Еще 27% победителей оформляют денежные призы в течение третьей или четвертой недель после проведения розыгрыша.
Билеты Русского лото - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 16:50
Новогодний крупный выигрыш в лотерею разделили два жителя Москвы и Кубани
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ОбществоСтолотоЛотереяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала