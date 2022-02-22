09:16 22.02.2022 (обновлено: 09:21 22.02.2022)
Парламент ЛНР обсудит ратификацию соглашений с Россией, сообщил источник
Парламент ЛНР обсудит ратификацию соглашений с Россией в 11 часов во вторник
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаги Луганской Народной Республики на мосту возле КПВВ "Станица Луганская"
Флаги Луганской Народной Республики на мосту возле КПВВ "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Народный Совет ЛНР во вторник утром соберётся на рассмотрение договоров с РФ, сообщил РИА Новости источник в республике.
"Сессия начнётся утром, в 11 часов", - сообщил источник, близкий к руководству Народного Совета.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Ольга Фомченкова