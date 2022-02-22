https://ria.ru/20220222/lnr-1774246539.html

Парламент ЛНР обсудит ратификацию соглашений с Россией, сообщил источник

Парламент ЛНР обсудит ратификацию соглашений с Россией, сообщил источник - РИА Новости, 22.02.2022

Парламент ЛНР обсудит ратификацию соглашений с Россией, сообщил источник

Народный Совет ЛНР во вторник утром соберётся на рассмотрение договоров с РФ, сообщил РИА Новости источник в республике. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:16

2022-02-22T09:16

2022-02-22T09:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

россия

владимир путин

признание днр и лнр в россии

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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Народный Совет ЛНР во вторник утром соберётся на рассмотрение договоров с РФ, сообщил РИА Новости источник в республике."Сессия начнётся утром, в 11 часов", - сообщил источник, близкий к руководству Народного Совета.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/lnr-1774246307.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, россия, владимир путин, признание днр и лнр в россии