14:00 22.02.2022 (обновлено: 16:55 22.02.2022)
Попова допустила смягчение ограничений по COVID-19
Попова анонсировала смягчение правил посещения музеев, театров, фитнес-центров и общепита
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач России Анна Попова
Главный государственный санитарный врач России Анна Попова
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Учитывая клинические и эпидособенности штамма "омикрон", можно говорить о смягчении требований и методических рекомендаций по профилактике COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы бы полагали, что ряд мер, которые мы предлагали два года назад и год назад, которые были связаны с предшественниками сегодняшнего вируса — варианта "омикрон" — эти меры были предложены в иных эпидемических условиях", — сказала она во время заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
Глава Роспотребнадзора отметила, что рекомендации могут ослабить в музеях, театрах, фитнес-центрах и заведениях общепита.
"Еще раз хочу оговориться — только для той ситуации, которая складывается сегодня, и которая связана с вариантом "омикрон". Можно пересмотреть ситуацию в школах. И на период снижения заболеваемости и стабильных низких цифр пересмотреть требования, когда каждый класс находится только в одном кабинете", — добавила Попова.
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
Самой эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
Опубликовано: Екатерина Зайцева