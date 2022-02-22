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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774336866.html
Попова допустила смягчение ограничений по COVID-19
Попова допустила смягчение ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2022
Попова допустила смягчение ограничений по COVID-19
Учитывая клинические и эпидособенности штамма "омикрон", можно говорить о смягчении требований и методических рекомендаций по профилактике COVID-19, заявила... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:00
2022-02-22T16:55
общество
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Учитывая клинические и эпидособенности штамма "омикрон", можно говорить о смягчении требований и методических рекомендаций по профилактике COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Глава Роспотребнадзора отметила, что рекомендации могут ослабить в музеях, театрах, фитнес-центрах и заведениях общепита. "Еще раз хочу оговориться — только для той ситуации, которая складывается сегодня, и которая связана с вариантом "омикрон". Можно пересмотреть ситуацию в школах. И на период снижения заболеваемости и стабильных низких цифр пересмотреть требования, когда каждый класс находится только в одном кабинете", — добавила Попова.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.Самой эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/omikron-1774048347.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анна попова, омикрон-штамм коронавируса
14:00 22.02.2022 (обновлено: 16:55 22.02.2022)
 
Попова допустила смягчение ограничений по COVID-19

Попова анонсировала смягчение правил посещения музеев, театров, фитнес-центров и общепита

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач России Анна Попова
Главный государственный санитарный врач России Анна Попова - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Главный государственный санитарный врач России Анна Попова
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Учитывая клинические и эпидособенности штамма "омикрон", можно говорить о смягчении требований и методических рекомендаций по профилактике COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы бы полагали, что ряд мер, которые мы предлагали два года назад и год назад, которые были связаны с предшественниками сегодняшнего вируса — варианта "омикрон" — эти меры были предложены в иных эпидемических условиях", — сказала она во время заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора отметила, что рекомендации могут ослабить в музеях, театрах, фитнес-центрах и заведениях общепита.
"Еще раз хочу оговориться — только для той ситуации, которая складывается сегодня, и которая связана с вариантом "омикрон". Можно пересмотреть ситуацию в школах. И на период снижения заболеваемости и стабильных низких цифр пересмотреть требования, когда каждый класс находится только в одном кабинете", — добавила Попова.
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Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
Самой эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАнна ПоповаОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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