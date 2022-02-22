https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774336866.html

Попова допустила смягчение ограничений по COVID-19

Попова допустила смягчение ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2022

Попова допустила смягчение ограничений по COVID-19

Учитывая клинические и эпидособенности штамма "омикрон", можно говорить о смягчении требований и методических рекомендаций по профилактике COVID-19, заявила... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:00

2022-02-22T14:00

2022-02-22T16:55

общество

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

анна попова

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Учитывая клинические и эпидособенности штамма "омикрон", можно говорить о смягчении требований и методических рекомендаций по профилактике COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Глава Роспотребнадзора отметила, что рекомендации могут ослабить в музеях, театрах, фитнес-центрах и заведениях общепита. "Еще раз хочу оговориться — только для той ситуации, которая складывается сегодня, и которая связана с вариантом "омикрон". Можно пересмотреть ситуацию в школах. И на период снижения заболеваемости и стабильных низких цифр пересмотреть требования, когда каждый класс находится только в одном кабинете", — добавила Попова.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.Самой эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/omikron-1774048347.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анна попова, омикрон-штамм коронавируса