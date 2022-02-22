https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774275836.html

В Подмосковье за сутки умерли 23 пациента с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 23 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 22.02.2022

В Подмосковье за сутки умерли 23 пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 2060 человек, следует из опубликованных вводить вторник данных на... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:12

2022-02-22T11:12

2022-02-22T11:12

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 2060 человек, следует из опубликованных вводить вторник данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 2060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 23 человека умерли. Днём ранее количество новых заражённых составляло 2906 человек.

https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773280846.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии