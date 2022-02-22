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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774274571.html
В Москве госпитализировали 646 пациентов с коронавирусом за сутки
В Москве госпитализировали 646 пациентов с коронавирусом за сутки - РИА Новости, 22.02.2022
В Москве госпитализировали 646 пациентов с коронавирусом за сутки
За последние сутки в Москве выявлены 4250 случаев COVID-19, умерли 85 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:09
2022-02-22T11:17
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 4250 случаев COVID-19, умерли 85 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 4250, выздоровело - 12820 человек, 85 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице."За сутки госпитализированы 646 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 499 человек", - сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Накануне было выявлено 4997 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 673 436 случаев коронавируса, выздоровели 2 443 899 человек, умерли 40783 человека.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
11:09 22.02.2022 (обновлено: 11:17 22.02.2022)
 
В Москве госпитализировали 646 пациентов с коронавирусом за сутки

В Москве выявили 4250 новых случаев COVID-19 за сутки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи возле нового корпуса городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой помощи возле нового корпуса городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 4250 случаев COVID-19, умерли 85 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 4250, выздоровело - 12820 человек, 85 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.
"За сутки госпитализированы 646 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 499 человек", - сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Накануне было выявлено 4997 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 673 436 случаев коронавируса, выздоровели 2 443 899 человек, умерли 40783 человека.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 15:20Распространение коронавируса
Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с COVID-19
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19МоскваКоронавирус в России
 
 
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