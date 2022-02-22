https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774274571.html

В Москве госпитализировали 646 пациентов с коронавирусом за сутки

В Москве госпитализировали 646 пациентов с коронавирусом за сутки - РИА Новости, 22.02.2022

В Москве госпитализировали 646 пациентов с коронавирусом за сутки

За последние сутки в Москве выявлены 4250 случаев COVID-19, умерли 85 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:09

2022-02-22T11:09

2022-02-22T11:17

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 4250 случаев COVID-19, умерли 85 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 4250, выздоровело - 12820 человек, 85 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице."За сутки госпитализированы 646 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 499 человек", - сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Накануне было выявлено 4997 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 673 436 случаев коронавируса, выздоровели 2 443 899 человек, умерли 40783 человека.

https://ria.ru/20220221/koronavirus-1774086264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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