https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774271472.html

В России 164 293 человека выздоровели за сутки после COVID-19

В России 164 293 человека выздоровели за сутки после COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2022

В России 164 293 человека выздоровели за сутки после COVID-19

Более 164,2 тысячи человек в России выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 28,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:03

2022-02-22T11:03

2022-02-22T11:09

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Более 164,2 тысячи человек в России выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 28,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 164 293 человека, или на 28,9% больше по сравнению с 21 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество