https://ria.ru/20220222/koronavirus-1774271472.html
В России 164 293 человека выздоровели за сутки после COVID-19
В России 164 293 человека выздоровели за сутки после COVID-19 - РИА Новости, 22.02.2022
В России 164 293 человека выздоровели за сутки после COVID-19
Более 164,2 тысячи человек в России выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 28,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:03
2022-02-22T11:03
2022-02-22T11:09
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Более 164,2 тысячи человек в России выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 28,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 164 293 человека, или на 28,9% больше по сравнению с 21 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество
11:03 22.02.2022 (обновлено: 11:09 22.02.2022)
В России 164 293 человека выздоровели за сутки после COVID-19
В России 164 293 человека выздоровели за сутки после лечения от COVID-19