https://ria.ru/20220222/kanonicheskaya-1774433607.html

Глава канонической УПЦ поддержал территориальную целостность Украины

Глава канонической УПЦ поддержал территориальную целостность Украины - РИА Новости, 22.02.2022

Глава канонической УПЦ поддержал территориальную целостность Украины

Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) заявил, что УПЦ поддерживает территориальную... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T19:02

2022-02-22T19:02

2022-02-22T19:02

религия

владимир зеленский

денис пушилин

владимир легойда

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

русская православная церковь

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) заявил, что УПЦ поддерживает территориальную целостность Украины, и призвал верующих к молитве за мир, сообщил синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ."Украинская православная церковь последовательно поддерживала и поддерживает территориальную целостность Украины и призывает своих верных молиться за мир в нашем Украинском государстве и во всем мире", - цитирует обращение митрополита Онуфрия к верующим сайт отдела.Он призвал лидеров государств сделать все возможное для сохранения мира. "Призываю лидеров государств и всех, от кого это зависит, не допустить новой войны. Война – это тяжелый грех перед Богом", - сказал митрополит Онуфрий.Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР, сказал РИА Новости, что Русская православная церковь не может признавать государства, но уважает политический выбор народов.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20211006/zakhvaty-1753324149.html

https://ria.ru/20220119/pozhar-1768508144.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

владимир зеленский, денис пушилин, владимир легойда, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, русская православная церковь, религия