Глава канонической УПЦ поддержал территориальную целостность Украины
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТоржества, посвященные 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. День второй
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) заявил, что УПЦ поддерживает территориальную целостность Украины, и призвал верующих к молитве за мир, сообщил синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.
"Украинская православная церковь последовательно поддерживала и поддерживает территориальную целостность Украины и призывает своих верных молиться за мир в нашем Украинском государстве и во всем мире", - цитирует обращение митрополита Онуфрия к верующим сайт отдела.
Он призвал лидеров государств сделать все возможное для сохранения мира. "Призываю лидеров государств и всех, от кого это зависит, не допустить новой войны. Война – это тяжелый грех перед Богом", - сказал митрополит Онуфрий.
Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР, сказал РИА Новости, что Русская православная церковь не может признавать государства, но уважает политический выбор народов.
6 октября 2021, 13:44РелигияВ УПЦ назвали число захваченных раскольниками храмов
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
19 января, 11:01РелигияВ Закарпатье сгорел храм УПЦ, возможен поджог
Опубликовано: Никита Бизин