https://ria.ru/20220222/gruziya-1774257840.html

МИД Грузии рекомендовал сотрудникам посольства в Киеве вывезти свои семьи

МИД Грузии рекомендовал сотрудникам посольства в Киеве вывезти свои семьи - РИА Новости, 22.02.2022

МИД Грузии рекомендовал сотрудникам посольства в Киеве вывезти свои семьи

МИД Грузии рекомендует сотрудникам посольства на Украине принять решение о вывозе из Киева членов своих семей, если они того пожелают, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:17

2022-02-22T10:17

2022-02-22T10:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772655260_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_f3b7273ae47c4925c6bcf03e58c34ef1.jpg

ТБИЛИСИ, 22 фев - РИА Новости. МИД Грузии рекомендует сотрудникам посольства на Украине принять решение о вывозе из Киева членов своих семей, если они того пожелают, заявили РИА Новости в министерстве."Глава и сотрудники дипмиссии на Украине остаются на месте. Грузинским дипломатам была дана лишь рекомендация принять решение о вывозе членов своих семей, если они того пожелают", - заявили в пресс-службе МИД.Ранее власти ряда стран призвали своих граждан покинуть Украину в интересах безопасности. Кроме того, сообщается об эвакуации из этой страны сотрудников некоторых западных дипмиссий и их семей.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика