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На "Госуслугах" появился раздел для иностранцев
На "Госуслугах" появился раздел для иностранцев - РИА Новости, 22.02.2022
На "Госуслугах" появился раздел для иностранцев
На портале госуслуг появился раздел для иностранных граждан - он объединит информацию и сервисы, необходимые для жизни и работы иностранца в России, сообщило... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:39
2022-02-22T14:39
общество
россия
госуслуги
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. На портале госуслуг появился раздел для иностранных граждан - он объединит информацию и сервисы, необходимые для жизни и работы иностранца в России, сообщило Минцифры РФ."На "Госуслугах" появилась страница для иностранных граждан. Новый раздел объединит информацию и сервисы, необходимые для жизни и работы иностранца в России, и упростит процедуру легализации труда", - говорится в сообщении.В новом разделе иностранный гражданин может получить доступ к базе вакансий на сайте "Работа России", проверить ограничения на въезд в Россию, записаться в МВД на подачу документов для оформления патента, получить выписку о зарплате и пенсионном стаже и обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, если нарушены права работника.Чтобы зарегистрироваться на "Госуслугах", необходимо пройти несколько этапов - оформить упрощенную учетную запись (требуются только ФИО и адрес электронной почты), оформить СНИЛС через своего работодателя либо самостоятельно в любом территориальном органе ПФР, купить российскую sim-карту и подтвердить личность через онлайн-банк, если есть карта российского банка, или в центре обслуживания пользователей "Госуслуг".
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Екатерина Зайцева
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), пенсионный фонд рф
14:39 22.02.2022
 
На "Госуслугах" появился раздел для иностранцев

Минцифры: на "Госуслугах" появился раздел для иностранцев

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. На портале госуслуг появился раздел для иностранных граждан - он объединит информацию и сервисы, необходимые для жизни и работы иностранца в России, сообщило Минцифры РФ.
"На "Госуслугах" появилась страница для иностранных граждан. Новый раздел объединит информацию и сервисы, необходимые для жизни и работы иностранца в России, и упростит процедуру легализации труда", - говорится в сообщении.
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13:24Распространение коронавируса
На "Госуслугах" можно оформить COVID-сертификаты по антителам
В новом разделе иностранный гражданин может получить доступ к базе вакансий на сайте "Работа России", проверить ограничения на въезд в Россию, записаться в МВД на подачу документов для оформления патента, получить выписку о зарплате и пенсионном стаже и обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, если нарушены права работника.
Чтобы зарегистрироваться на "Госуслугах", необходимо пройти несколько этапов - оформить упрощенную учетную запись (требуются только ФИО и адрес электронной почты), оформить СНИЛС через своего работодателя либо самостоятельно в любом территориальном органе ПФР, купить российскую sim-карту и подтвердить личность через онлайн-банк, если есть карта российского банка, или в центре обслуживания пользователей "Госуслуг".
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
ОбществоРоссияГосуслугиМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Пенсионный фонд РФ
 
 
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