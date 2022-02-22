https://ria.ru/20220222/gosuslugi-1774350128.html

На "Госуслугах" появился раздел для иностранцев

На "Госуслугах" появился раздел для иностранцев - РИА Новости, 22.02.2022

На "Госуслугах" появился раздел для иностранцев

На портале госуслуг появился раздел для иностранных граждан - он объединит информацию и сервисы, необходимые для жизни и работы иностранца в России, сообщило... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:39

2022-02-22T14:39

2022-02-22T14:39

общество

россия

госуслуги

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. На портале госуслуг появился раздел для иностранных граждан - он объединит информацию и сервисы, необходимые для жизни и работы иностранца в России, сообщило Минцифры РФ."На "Госуслугах" появилась страница для иностранных граждан. Новый раздел объединит информацию и сервисы, необходимые для жизни и работы иностранца в России, и упростит процедуру легализации труда", - говорится в сообщении.В новом разделе иностранный гражданин может получить доступ к базе вакансий на сайте "Работа России", проверить ограничения на въезд в Россию, записаться в МВД на подачу документов для оформления патента, получить выписку о зарплате и пенсионном стаже и обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, если нарушены права работника.Чтобы зарегистрироваться на "Госуслугах", необходимо пройти несколько этапов - оформить упрощенную учетную запись (требуются только ФИО и адрес электронной почты), оформить СНИЛС через своего работодателя либо самостоятельно в любом территориальном органе ПФР, купить российскую sim-карту и подтвердить личность через онлайн-банк, если есть карта российского банка, или в центре обслуживания пользователей "Госуслуг".

https://ria.ru/20220222/sertifikat-1774320050.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), пенсионный фонд рф