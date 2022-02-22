На "Госуслугах" появился раздел для иностранцев
Минцифры: на "Госуслугах" появился раздел для иностранцев
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. На портале госуслуг появился раздел для иностранных граждан - он объединит информацию и сервисы, необходимые для жизни и работы иностранца в России, сообщило Минцифры РФ.
"На "Госуслугах" появилась страница для иностранных граждан. Новый раздел объединит информацию и сервисы, необходимые для жизни и работы иностранца в России, и упростит процедуру легализации труда", - говорится в сообщении.
В новом разделе иностранный гражданин может получить доступ к базе вакансий на сайте "Работа России", проверить ограничения на въезд в Россию, записаться в МВД на подачу документов для оформления патента, получить выписку о зарплате и пенсионном стаже и обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, если нарушены права работника.
Чтобы зарегистрироваться на "Госуслугах", необходимо пройти несколько этапов - оформить упрощенную учетную запись (требуются только ФИО и адрес электронной почты), оформить СНИЛС через своего работодателя либо самостоятельно в любом территориальном органе ПФР, купить российскую sim-карту и подтвердить личность через онлайн-банк, если есть карта российского банка, или в центре обслуживания пользователей "Госуслуг".
Опубликовано: Екатерина Зайцева