https://ria.ru/20220222/gaz-1774262336.html
Цены на газ в Европе превысили 900 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 22.02.2022
Цены на газ в Европе превысили 900 долларов за тысячу кубометров
В начале торгов газ на европейском рынке дорожает более чем на десять процентов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:34
2022-02-22T10:34
2022-02-22T12:36
экономика
европа
природный газ
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В начале торгов газ на европейском рынке дорожает более чем на десять процентов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.На открытии фьючерсы торговались на уровне 934,7 доллара — это на 10,2 процента выше расчетной цены предыдущего дня (847,9 доллара). Ценовой минимум пока составил 923 доллара.Газовые фьючерсы начали существенно расти в цене прошлым летом: к концу августа их стоимость поднялась c 250-300 до 600 долларов за кубометр, в октябре впервые перевалила за тысячу, а 21 декабря достигла исторического максимума — 2190 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены остаются стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран не раз обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к проблемам.
https://ria.ru/20220219/gaz-1773717825.html
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
2022-02-22T10:34
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, европа, природный газ
10:34 22.02.2022 (обновлено: 12:36 22.02.2022)
Цены на газ в Европе превысили 900 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе выросли на 10%, превысив 900 долларов за тысячу кубометров