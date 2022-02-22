https://ria.ru/20220222/gaz-1774262336.html

Цены на газ в Европе превысили 900 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 22.02.2022

Цены на газ в Европе превысили 900 долларов за тысячу кубометров

В начале торгов газ на европейском рынке дорожает более чем на десять процентов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:34

2022-02-22T10:34

2022-02-22T12:36

экономика

европа

природный газ

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В начале торгов газ на европейском рынке дорожает более чем на десять процентов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.На открытии фьючерсы торговались на уровне 934,7 доллара — это на 10,2 процента выше расчетной цены предыдущего дня (847,9 доллара). Ценовой минимум пока составил 923 доллара.Газовые фьючерсы начали существенно расти в цене прошлым летом: к концу августа их стоимость поднялась c 250-300 до 600 долларов за кубометр, в октябре впервые перевалила за тысячу, а 21 декабря достигла исторического максимума — 2190 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены остаются стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран не раз обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к проблемам.

https://ria.ru/20220219/gaz-1773717825.html

европа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-02-22T10:34 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, природный газ