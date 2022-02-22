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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/es-1774352650.html
Politico: в ЕС отказались признавать выданные гражданам ЛНР и ДНР паспорта
Politico: в ЕС отказались признавать выданные гражданам ЛНР и ДНР паспорта - РИА Новости, 22.02.2022
Politico: в ЕС отказались признавать выданные гражданам ЛНР и ДНР паспорта
Послы стран ЕС согласились на политику непризнания выданных гражданам ЛНР и ДНР паспортов РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:45
2022-02-22T17:03
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Послы стран ЕС согласились на политику непризнания выданных гражданам ЛНР и ДНР паспортов РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.Послы также согласились на запрет импорта и экспорта из республик.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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Мадина Моргоева
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
14:45 22.02.2022 (обновлено: 17:03 22.02.2022)
 
Politico: в ЕС отказались признавать выданные гражданам ЛНР и ДНР паспорта

Politico: послы ЕС согласились не признавать выданные гражданам ЛНР, ДНР паспорта России

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Послы стран ЕС согласились на политику непризнания выданных гражданам ЛНР и ДНР паспортов РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.
"Они (послы)... согласились на политику непризнания российских паспортов, выданных гражданам двух образований (ДНР и ЛНР)", - говорится в сообщении издания.
Послы также согласились на запрет импорта и экспорта из республик.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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