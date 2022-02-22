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Силовики 39 раз во вторник нарушили режим перемирия, заявили в ЛНР

Силовики 39 раз во вторник нарушили режим перемирия, заявили в ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Силовики 39 раз во вторник нарушили режим перемирия, заявили в ЛНР

Украинские силовики в течение вторника 39 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР и обстреляли 20 населенных пунктов, следует из сообщения Народной милиции... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:39

2022-02-22T17:39

2022-02-22T17:59

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики в течение вторника 39 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР и обстреляли 20 населенных пунктов, следует из сообщения Народной милиции ЛНР.В сообщении Народной милиции также отмечается, что Киев продолжает дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, которая остается крайне напряженной.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, лнр, народная милиция лнр, донбасс, признание днр и лнр в россии