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В ЛНР сообщили о гибели военного при обстреле ВСУ

В ЛНР сообщили о гибели военного при обстреле ВСУ - РИА Новости, 22.02.2022

В ЛНР сообщили о гибели военного при обстреле ВСУ

Военнослужащий Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщило представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:09

2022-02-22T17:09

2022-02-22T17:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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владимир путин

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луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Военнослужащий Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, telegram (приложение), россия