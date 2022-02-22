https://ria.ru/20220222/donbass-1774373964.html

ВСУ впервые с 2018 года обстреляли Донецк из РСЗО "Град", заявили в ДНР

ВСУ впервые с 2018 года обстреляли Донецк из РСЗО "Град", заявили в ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

ВСУ впервые с 2018 года обстреляли Донецк из РСЗО "Град", заявили в ДНР

Украинские силовики открыли огонь по Донецку из реактивных систем залпового огня "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:56

2022-02-22T15:56

2022-02-22T16:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по Донецку из реактивных систем залпового огня "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Противник применил РСЗО: 15:10 — н.п. Водяное — г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", 12 снарядов калибром 122 мм", — отметили в ведомстве.Это первый подобный случай с 2018 года. О жертвах и пострадавших не сообщается.Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр