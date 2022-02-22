https://ria.ru/20220222/donbass-1774348456.html

Басурин заявил о прибытии в Донбасс наемников из иностранных ЧВК

Басурин заявил о прибытии в Донбасс наемников из иностранных ЧВК - РИА Новости, 22.02.2022

Басурин заявил о прибытии в Донбасс наемников из иностранных ЧВК

В Донбасс прибыли наемники из иностранных ЧВК и бойцы "Правого сектора"*, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:35

2022-02-22T14:35

2022-02-22T16:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. В Донбасс прибыли наемники из иностранных ЧВК и бойцы "Правого сектора"*, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Двадцатого февраля в базовый лагерь "Сармат" в район Краматорска отмечено прибытие отряда "Правого сектора"* с наемниками одной из иностранных частных военных компаний общей численностью до 300 человек", — отметил он.По его словам, они уже участвуют в боевых действиях, в частности организуют диверсии на отдельных участках фронта. Одна из групп предприняла неудачную попытку проникнуть на территорию России накануне.Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>* Организация признана в России экстремистской и запрещена.

https://ria.ru/20220222/voyska-1774330238.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донецкая народная республика, луганская народная республика, правый сектор, россия, донбасс, украина