Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774348456.html
Басурин заявил о прибытии в Донбасс наемников из иностранных ЧВК
Басурин заявил о прибытии в Донбасс наемников из иностранных ЧВК - РИА Новости, 22.02.2022
Басурин заявил о прибытии в Донбасс наемников из иностранных ЧВК
В Донбасс прибыли наемники из иностранных ЧВК и бойцы "Правого сектора"*, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:35
2022-02-22T16:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
донецкая народная республика
луганская народная республика
правый сектор
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137466/02/1374660243_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_98d902ce864f48e1f452b37e50a1f82e.jpg
ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. В Донбасс прибыли наемники из иностранных ЧВК и бойцы "Правого сектора"*, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Двадцатого февраля в базовый лагерь "Сармат" в район Краматорска отмечено прибытие отряда "Правого сектора"* с наемниками одной из иностранных частных военных компаний общей численностью до 300 человек", — отметил он.По его словам, они уже участвуют в боевых действиях, в частности организуют диверсии на отдельных участках фронта. Одна из групп предприняла неудачную попытку проникнуть на территорию России накануне.Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;* Организация признана в России экстремистской и запрещена.
https://ria.ru/20220222/voyska-1774330238.html
https://ria.ru/20220222/donbass-1774210443.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137466/02/1374660243_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f8032201b3c48dd5f442631955a1955e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, донецкая народная республика, луганская народная республика, правый сектор, россия, донбасс, украина
14:35 22.02.2022 (обновлено: 16:41 22.02.2022)
 
Басурин заявил о прибытии в Донбасс наемников из иностранных ЧВК

Представитель ДНР Басурин: в Донбасс прибыли бойцы из иностранных ЧВК и "Правого сектора"

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Заместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Заместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. В Донбасс прибыли наемники из иностранных ЧВК и бойцы "Правого сектора"*, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Двадцатого февраля в базовый лагерь "Сармат" в район Краматорска отмечено прибытие отряда "Правого сектора"* с наемниками одной из иностранных частных военных компаний общей численностью до 300 человек", — отметил он.
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
13:48
В Кремле ответили на вопрос о вводе российских сил в ДНР и ЛНР
По его словам, они уже участвуют в боевых действиях, в частности организуют диверсии на отдельных участках фронта. Одна из групп предприняла неудачную попытку проникнуть на территорию России накануне.
Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Российской Федерацией Луганской народной республики и Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:00
Россия не сосредотачивается — Россия возвращается
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
* Организация признана в России экстремистской и запрещена.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПравый секторРоссияДонбассУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала