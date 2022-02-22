14:35 22.02.2022 (обновлено: 16:41 22.02.2022)
Басурин заявил о прибытии в Донбасс наемников из иностранных ЧВК
Представитель ДНР Басурин: в Донбасс прибыли бойцы из иностранных ЧВК и "Правого сектора"
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Заместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин
ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. В Донбасс прибыли наемники из иностранных ЧВК и бойцы "Правого сектора"*, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Двадцатого февраля в базовый лагерь "Сармат" в район Краматорска отмечено прибытие отряда "Правого сектора"* с наемниками одной из иностранных частных военных компаний общей численностью до 300 человек", — отметил он.
По его словам, они уже участвуют в боевых действиях, в частности организуют диверсии на отдельных участках фронта. Одна из групп предприняла неудачную попытку проникнуть на территорию России накануне.
Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
* Организация признана в России экстремистской и запрещена.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев