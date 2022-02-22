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Беженка из ДНР рассказала, как смотрела обращение Путина по Донбассу

Беженка из ДНР рассказала, как смотрела обращение Путина по Донбассу - РИА Новости, 22.02.2022

Беженка из ДНР рассказала, как смотрела обращение Путина по Донбассу

Беженка из ДНР рассказала РИА Новости, как она плакала от радости во время выступления президента РФ Владимира Путина о признании суверенитета ДНР и ЛНР. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:31

2022-02-22T14:31

2022-02-22T14:31

обострение ситуации в днр и лнр

общество

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

признание днр и лнр в россии

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МАНЫЧСКАЯ (Ростовская обл.), 22 фев - РИА Новости. Беженка из ДНР рассказала РИА Новости, как она плакала от радости во время выступления президента РФ Владимира Путина о признании суверенитета ДНР и ЛНР.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, признание днр и лнр в россии