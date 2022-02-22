Ситуация в ДНР и ЛНР по-прежнему неспокойная, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: ситуация в ДНР и ЛНР неспокойная, несмотря на признание
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Несмотря на признание РФ, ситуация в ДНР и ЛНР по-прежнему неспокойная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Несмотря на вчерашние новости и вчерашние решения, все-таки ситуация по-прежнему не спокойна, многие граждане испытывают чувство опасности, поэтому принимают решение временно приехать в Россию", - сказал Песков журналистам.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова