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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774305912.html
В Раде допустили введение военного положения в Донбассе
В Раде допустили введение военного положения в Донбассе - РИА Новости, 22.02.2022
В Раде допустили введение военного положения в Донбассе
Глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Егор Чернев после... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:47
2022-02-22T12:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
луганская народная республика
россия
совет федерации рф
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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Егор Чернев после признания Россией ДНР и ЛНР не исключил введения военного положения, по его словам, оно может быть ограничено двумя областями.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Во вторник Госдума РФ и Совет Федерации рассмотрят вопрос ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, луганская народная республика, россия, совет федерации рф, госдума рф
12:47 22.02.2022
 
В Раде допустили введение военного положения в Донбассе

Депутат Рады Чернев не исключил введения военного положения в Донбассе

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Егор Чернев после признания Россией ДНР и ЛНР не исключил введения военного положения, по его словам, оно может быть ограничено двумя областями.
"Мы увидим, что примут палаты РФ, и будем реагировать на это. Может быть и военное положение, но оно может быть ограничено двумя областями - Донецкой и Луганской", - заявил Чернев журналистам в Раде во вторник. Общение транслировали украинские телеканалы.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Во вторник Госдума РФ и Совет Федерации рассмотрят вопрос ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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