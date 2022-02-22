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В Раде допустили введение военного положения в Донбассе

В Раде допустили введение военного положения в Донбассе - РИА Новости, 22.02.2022

В Раде допустили введение военного положения в Донбассе

Глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Егор Чернев после... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:47

2022-02-22T12:47

2022-02-22T12:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

луганская народная республика

россия

совет федерации рф

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КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Егор Чернев после признания Россией ДНР и ЛНР не исключил введения военного положения, по его словам, оно может быть ограничено двумя областями.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Во вторник Госдума РФ и Совет Федерации рассмотрят вопрос ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

луганская народная республика

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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, луганская народная республика, россия, совет федерации рф, госдума рф