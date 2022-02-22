В Раде допустили введение военного положения в Донбассе
Депутат Рады Чернев не исключил введения военного положения в Донбассе
Здание Верховной рады Украины в Киеве
КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Егор Чернев после признания Россией ДНР и ЛНР не исключил введения военного положения, по его словам, оно может быть ограничено двумя областями.
"Мы увидим, что примут палаты РФ, и будем реагировать на это. Может быть и военное положение, но оно может быть ограничено двумя областями - Донецкой и Луганской", - заявил Чернев журналистам в Раде во вторник. Общение транслировали украинские телеканалы.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Во вторник Госдума РФ и Совет Федерации рассмотрят вопрос ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.