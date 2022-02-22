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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774264488.html
В Италии признание Россией ЛНР и ДНР назвали следствием провала "Минска-2"
В Италии признание Россией ЛНР и ДНР назвали следствием провала "Минска-2" - РИА Новости, 22.02.2022
В Италии признание Россией ЛНР и ДНР назвали следствием провала "Минска-2"
Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик стало следствием провала Минских соглашений и игнорирования Западом стремления Донбасса... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:42
2022-02-22T10:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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РИМ, 22 фев – РИА Новости. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик стало следствием провала Минских соглашений и игнорирования Западом стремления Донбасса к автономии, заявил РИА Новости депутат итальянского парламента от партии "Лига" Вито Коменчини.По словам Коменчини, Европа должна вернуться к тому, чтобы стать цивилизацией, в центре которой "находятся люди, ценности и личность, а не разжигание идеологических столкновений и бессмысленного национализма"."Граждане этих территорий, живущие восемь лет в обстановке осады, окружения, террора, без всякого понимания и работы, в больших количествах в итоге вынуждены укрыться в России. Игнорирование стремления Донбасса к автономии и языковой свободе было непростительной ошибкой", - сказал Коменчини.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
10:42 22.02.2022 (обновлено: 10:43 22.02.2022)
 
В Италии признание Россией ЛНР и ДНР назвали следствием провала "Минска-2"

Итальянский депутат Коменчини назвал признание ЛНР и ДНР следствием провала "Минска-2"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
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РИМ, 22 фев – РИА Новости. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик стало следствием провала Минских соглашений и игнорирования Западом стремления Донбасса к автономии, заявил РИА Новости депутат итальянского парламента от партии "Лига" Вито Коменчини.

"Выбор в пользу признания Россией регионов Донбасса — одно из предсказуемых последствий горького провала Минских соглашений. Мне кажется очевидным, что Запад и особенно Европа не смогли понять и всерьез отнестись к требованиям населения Донбасса", - сказал парламентарий.

По словам Коменчини, Европа должна вернуться к тому, чтобы стать цивилизацией, в центре которой "находятся люди, ценности и личность, а не разжигание идеологических столкновений и бессмысленного национализма".
"Граждане этих территорий, живущие восемь лет в обстановке осады, окружения, террора, без всякого понимания и работы, в больших количествах в итоге вынуждены укрыться в России. Игнорирование стремления Донбасса к автономии и языковой свободе было непростительной ошибкой", - сказал Коменчини.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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