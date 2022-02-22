https://ria.ru/20220222/donbass-1774264488.html

В Италии признание Россией ЛНР и ДНР назвали следствием провала "Минска-2"

В Италии признание Россией ЛНР и ДНР назвали следствием провала "Минска-2" - РИА Новости, 22.02.2022

В Италии признание Россией ЛНР и ДНР назвали следствием провала "Минска-2"

Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик стало следствием провала Минских соглашений и игнорирования Западом стремления Донбасса... РИА Новости, 22.02.2022

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2022-02-22T10:42

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РИМ, 22 фев – РИА Новости. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик стало следствием провала Минских соглашений и игнорирования Западом стремления Донбасса к автономии, заявил РИА Новости депутат итальянского парламента от партии "Лига" Вито Коменчини.По словам Коменчини, Европа должна вернуться к тому, чтобы стать цивилизацией, в центре которой "находятся люди, ценности и личность, а не разжигание идеологических столкновений и бессмысленного национализма"."Граждане этих территорий, живущие восемь лет в обстановке осады, окружения, террора, без всякого понимания и работы, в больших количествах в итоге вынуждены укрыться в России. Игнорирование стремления Донбасса к автономии и языковой свободе было непростительной ошибкой", - сказал Коменчини.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии