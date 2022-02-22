10:42 22.02.2022 (обновлено: 10:43 22.02.2022)
В Италии признание Россией ЛНР и ДНР назвали следствием провала "Минска-2"
Итальянский депутат Коменчини назвал признание ЛНР и ДНР следствием провала "Минска-2"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
РИМ, 22 фев – РИА Новости. Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик стало следствием провала Минских соглашений и игнорирования Западом стремления Донбасса к автономии, заявил РИА Новости депутат итальянского парламента от партии "Лига" Вито Коменчини.
"Выбор в пользу признания Россией регионов Донбасса — одно из предсказуемых последствий горького провала Минских соглашений. Мне кажется очевидным, что Запад и особенно Европа не смогли понять и всерьез отнестись к требованиям населения Донбасса", - сказал парламентарий.
По словам Коменчини, Европа должна вернуться к тому, чтобы стать цивилизацией, в центре которой "находятся люди, ценности и личность, а не разжигание идеологических столкновений и бессмысленного национализма".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Ольга Фомченкова