https://ria.ru/20220222/donbass-1774260735.html

Боррель анонсировал экстренную встречу глав МИД Евросоюза

Боррель анонсировал экстренную встречу глав МИД Евросоюза - РИА Новости, 22.02.2022

Боррель анонсировал экстренную встречу глав МИД Евросоюза

Главы МИД стран Евросоюза на внеочередной неформальной встрече во Франции во вторник примут экстренные санкции против России после признания независимости ДНР и РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:28

2022-02-22T10:28

2022-02-22T10:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

жозеп боррель

евросоюз

донбасс

признание днр и лнр в россии

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на внеочередной неформальной встрече во Франции во вторник примут экстренные санкции против России после признания независимости ДНР и ЛНР, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся в Париже.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, жозеп боррель, евросоюз, донбасс, признание днр и лнр в россии