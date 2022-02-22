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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774260735.html
Боррель анонсировал экстренную встречу глав МИД Евросоюза
Боррель анонсировал экстренную встречу глав МИД Евросоюза - РИА Новости, 22.02.2022
Боррель анонсировал экстренную встречу глав МИД Евросоюза
Главы МИД стран Евросоюза на внеочередной неформальной встрече во Франции во вторник примут экстренные санкции против России после признания независимости ДНР и РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:28
2022-02-22T10:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
жозеп боррель
евросоюз
донбасс
признание днр и лнр в россии
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на внеочередной неформальной встрече во Франции во вторник примут экстренные санкции против России после признания независимости ДНР и ЛНР, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся в Париже.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, жозеп боррель, евросоюз, донбасс, признание днр и лнр в россии
10:28 22.02.2022 (обновлено: 10:43 22.02.2022)
 
Боррель анонсировал экстренную встречу глав МИД Евросоюза

Боррель проведет экстренную встречу глав МИД Евросоюза для ответа на признание ДНР И ЛНР

© AP Photo / Francisco SecoВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на внеочередной неформальной встрече во Франции во вторник примут экстренные санкции против России после признания независимости ДНР и ЛНР, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся в Париже.
"Это неформальный совет, но на нем будут приняты решения, касающиеся ответа ЕС. Естественно, речь идет о санкциях. Это экстренные меры, часть санкций, пока это не полный пакет", - сообщил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЖозеп БоррельЕвросоюзДонбассПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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