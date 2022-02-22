10:28 22.02.2022 (обновлено: 10:43 22.02.2022)
Боррель анонсировал экстренную встречу глав МИД Евросоюза
Боррель проведет экстренную встречу глав МИД Евросоюза для ответа на признание ДНР И ЛНР
© AP Photo / Francisco SecoВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на внеочередной неформальной встрече во Франции во вторник примут экстренные санкции против России после признания независимости ДНР и ЛНР, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, находящийся в Париже.
"Это неформальный совет, но на нем будут приняты решения, касающиеся ответа ЕС. Естественно, речь идет о санкциях. Это экстренные меры, часть санкций, пока это не полный пакет", - сообщил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Ольга Фомченкова