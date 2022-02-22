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Пушилин подписал указ о призыве на военную службу

Пушилин подписал указ о призыве на военную службу - РИА Новости, 22.02.2022

Пушилин подписал указ о призыве на военную службу

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о призыве на военную службу граждан 1995-2004 годов рождения, следует из указа на сайте главы республики. РИА Новости, 22.02.2022

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2022-02-22T10:25

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о призыве на военную службу граждан 1995-2004 годов рождения, следует из указа на сайте главы республики."Постановляю: "Осуществить призыв на военную службу по мобилизации граждан 1995-2004 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом Донецкой народной республики от 13 февраля 2015 года ... "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу", - говорится в документе.Глава ДНР Денис Пушилин также подписал указ о призыве на военную службу граждан в возрасте старше 55 лет в добровольном порядке."Постановляю: внести в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 19 февраля 2022 года №29 "О проведении общей мобилизации" изменение, дополнив пункт 3 абзацем следующего содержания: "Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола в возрасте старше 55 лет в добровольном порядке", - говорится в документе.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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