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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774250646.html
Захарова ответила на вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР
Захарова ответила на вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022
Захарова ответила на вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР
Надо сначала ратифицировать договор о дружбе, потом обсуждать, в каких границах РФ признает ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:39
2022-02-22T09:59
обострение ситуации в днр и лнр
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Надо сначала ратифицировать договор о дружбе, потом обсуждать, в каких границах РФ признает ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФРазвитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), признание днр и лнр в россии
09:39 22.02.2022 (обновлено: 09:59 22.02.2022)
 
Захарова ответила на вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР

Представитель МИД Захарова: границы ЛНР и ДНР обсудят после ратификации договора о дружбе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЛюди радуются подписанию документов о признании Россией ДНР и ЛНР в Донецке
Люди радуются подписанию документов о признании Россией ДНР и ЛНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Надо сначала ратифицировать договор о дружбе, потом обсуждать, в каких границах РФ признает ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Давайте все-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу (ратификация договора) свершиться, затем уже будем обсуждать нюансы", - ответила Захарова на вопрос, в каких границах РФ признает ЛНР и ДНР, в эфире YouTube канала "Соловьев Live".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
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