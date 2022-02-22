https://ria.ru/20220222/donbass-1774250646.html

Захарова ответила на вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР

Захарова ответила на вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Захарова ответила на вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР

Надо сначала ратифицировать договор о дружбе, потом обсуждать, в каких границах РФ признает ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:39

2022-02-22T09:39

2022-02-22T09:59

обострение ситуации в днр и лнр

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Надо сначала ратифицировать договор о дружбе, потом обсуждать, в каких границах РФ признает ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФРазвитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), признание днр и лнр в россии