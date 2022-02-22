09:39 22.02.2022 (обновлено: 09:59 22.02.2022)
Захарова ответила на вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР
Представитель МИД Захарова: границы ЛНР и ДНР обсудят после ратификации договора о дружбе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЛюди радуются подписанию документов о признании Россией ДНР и ЛНР в Донецке
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Надо сначала ратифицировать договор о дружбе, потом обсуждать, в каких границах РФ признает ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Давайте все-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу (ратификация договора) свершиться, затем уже будем обсуждать нюансы", - ответила Захарова на вопрос, в каких границах РФ признает ЛНР и ДНР, в эфире YouTube канала "Соловьев Live".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ
Опубликовано: Ольга Фомченкова