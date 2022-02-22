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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774249773.html
В ЛНР заявили о 65 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки
В ЛНР заявили о 65 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.02.2022
В ЛНР заявили о 65 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки
Украинские силовики 65 раз нарушили режим тишины за сутки в Луганской народной республике, обстреляв 29 населенных пунктов, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:32
2022-02-22T09:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики 65 раз нарушили режим тишины за сутки в Луганской народной республике, обстреляв 29 населенных пунктов, сообщает Народная милиция ЛНР."Обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться крайне напряженной. За прошедшие сутки украинские боевики шестьдесят пять раз нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел двадцати девяти населенных пунктов Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов боевиками 79 одшбр из 122-миллиметровых артиллерийских орудий, 120-миллиметровых минометов, СПГ и стрелкового оружия районов населенные пункты Христовое, Красный Яр, Александровск и садоводческого кооператива "Пригородное" в районе памятника "Князь Игорь", повреждены 14 жилых домов и одна хозяйственная постройка."Кроме того, террор мирного населения со стороны украинских карателей продолжается. По уточненным данным, в результате обстрела боевиками 79 одшбр из 120 миллиметровых минометов с позиций в районе н.п. Лопаскино в направлении н.п. Славяносербск, получил ранение мирный житель, а также поврежден жилой дом", - добавляется в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс
09:32 22.02.2022 (обновлено: 09:52 22.02.2022)
 
В ЛНР заявили о 65 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки

Народная милиция: украинские силовики 65 раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики 65 раз нарушили режим тишины за сутки в Луганской народной республике, обстреляв 29 населенных пунктов, сообщает Народная милиция ЛНР.
"Обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться крайне напряженной. За прошедшие сутки украинские боевики шестьдесят пять раз нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел двадцати девяти населенных пунктов Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что в результате обстрелов боевиками 79 одшбр из 122-миллиметровых артиллерийских орудий, 120-миллиметровых минометов, СПГ и стрелкового оружия районов населенные пункты Христовое, Красный Яр, Александровск и садоводческого кооператива "Пригородное" в районе памятника "Князь Игорь", повреждены 14 жилых домов и одна хозяйственная постройка.
"Кроме того, террор мирного населения со стороны украинских карателей продолжается. По уточненным данным, в результате обстрела боевиками 79 одшбр из 120 миллиметровых минометов с позиций в районе н.п. Лопаскино в направлении н.п. Славяносербск, получил ранение мирный житель, а также поврежден жилой дом", - добавляется в сообщении.
Мина во дворе и гильзы на подоконнике: последствия обстрелов в Донбассе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

Женщина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке шахты Трудовская в Донецке
1 из 12

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

Жилой дом в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
2 из 12

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
3 из 12

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня ЛНР ведет мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
4 из 12

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

Разрушенный пешеходный мост в районе населенного пункта Станица-Луганская
5 из 12

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© REUTERS / Maksim Levin

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

Мужчина во дворе своего дома, пострадавшего в результате обстрела в селе Тарамчук Донецкой области
6 из 12

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

© REUTERS / Maksim Levin
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

Кошка на месте артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР, в результате которого погибли два человека
7 из 12

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

Жители на сборном пункте военного комиссариата Киевского, Ворошиловского и Калининского районов, организованном в школе №19 города Донецка
8 из 12

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

Мужчина на сборном пункте военного комиссариата Киевского, Ворошиловского и Калининского районов, организованном в школе №19 города Донецка
9 из 12

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

Мина во дворе жилого дома в посёлке шахты Трудовская в Донецке
10 из 12

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Последствия артиллерийского удара Вооруженных сил Украины по селу Пионерское в ЛНР, в результате которого погибли два человека
11 из 12

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Ситуация в Донбассе — критическая.

Разбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме в Киевском районе Донецка, где в ночь на 20 февраля была ликвидирована украинская диверсионная группа
12 из 12

Ситуация в Донбассе — критическая.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Обстрелы республик Донбасса усилились. По одной только ДНР за двое суток выпущено порядка двух тысяч боеприпасов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Активизировались украинские диверсионные группы, одну из них нейтрализовали в ночь на 20 февраля в Киевском районе Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
3 из 12

Остатки снаряда во дворе жилого дома в Донецке, где ликвидировали диверсионную группу.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
4 из 12

ВСУ обстреливают населенные пункты из запрещенного оружия, заявили специалисты Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
5 из 12

Народная милиция ЛНР отмечает стягивание тяжелой артиллерии украинских силовиков и интенсивное ее применение по ночам.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
6 из 12

Киев начинает реализовывать план по вторжению в Донбасс, уверены в непризнанных республиках.

© REUTERS / Maksim Levin
7 из 12

В результате артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР погибли два человека. О гибели двух мирных жителей заявили и в ДНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
8 из 12

Лидеры ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Призывают мужчин от 18 до 55 лет, независимо от того, есть у них боевой опыт и воинская специальность или нет.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

ДНР фиксирует обстрелы по всей линии соприкосновения.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

"По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
12 из 12

Ситуация в Донбассе — критическая.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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