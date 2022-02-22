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В ЛНР заявили о 65 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки

В ЛНР заявили о 65 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.02.2022

В ЛНР заявили о 65 нарушениях режима тишины со стороны ВСУ за сутки

Украинские силовики 65 раз нарушили режим тишины за сутки в Луганской народной республике, обстреляв 29 населенных пунктов, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:32

2022-02-22T09:32

2022-02-22T09:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

донбасс

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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики 65 раз нарушили режим тишины за сутки в Луганской народной республике, обстреляв 29 населенных пунктов, сообщает Народная милиция ЛНР."Обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться крайне напряженной. За прошедшие сутки украинские боевики шестьдесят пять раз нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел двадцати девяти населенных пунктов Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов боевиками 79 одшбр из 122-миллиметровых артиллерийских орудий, 120-миллиметровых минометов, СПГ и стрелкового оружия районов населенные пункты Христовое, Красный Яр, Александровск и садоводческого кооператива "Пригородное" в районе памятника "Князь Игорь", повреждены 14 жилых домов и одна хозяйственная постройка."Кроме того, террор мирного населения со стороны украинских карателей продолжается. По уточненным данным, в результате обстрела боевиками 79 одшбр из 120 миллиметровых минометов с позиций в районе н.п. Лопаскино в направлении н.п. Славяносербск, получил ранение мирный житель, а также поврежден жилой дом", - добавляется в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс