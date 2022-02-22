Парламент ДНР обсудит ратификацию договора о дружбе с Россией
Парламент ДНР во вторник рассмотрит вопрос ратификации договора о дружбе с Россией
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБаннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка
Баннер с символикой самопровозглашенной Донецкой народной республики на крыше одного из зданий в центре Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Парламент Донецкой народной республики во вторник рассмотрит вопрос о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и РФ, сообщили в пресс-службе Народного совета республики.
"Во вторник состоится чрезвычайное пленарное заседание весенней сессии 2022 года Народного совета ДНР. На повестке дня рассмотрение исторического законопроекта – ратификация Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой", - говорится в сообщении пресс-службы парламента.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Ольга Фомченкова