https://ria.ru/20220222/donbass-1774248413.html

Парламент ДНР обсудит ратификацию договора о дружбе с Россией

Парламент ДНР обсудит ратификацию договора о дружбе с Россией - РИА Новости, 22.02.2022

Парламент ДНР обсудит ратификацию договора о дружбе с Россией

Парламент Донецкой народной республики во вторник рассмотрит вопрос о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и РФ, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:25

2022-02-22T09:25

2022-02-22T09:25

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Парламент Донецкой народной республики во вторник рассмотрит вопрос о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и РФ, сообщили в пресс-службе Народного совета республики.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия