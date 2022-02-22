Комитеты Совфеда в полдень обсудят договоры с ДНР и ЛНР, сообщил источник
Комитеты Совфеда в полдень обсудят договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Международный и оборонный комитеты Совфеда на совместном заседании в полдень обсудят договоры с ДНР и ЛНР, возможно участие МИД РФ, сообщил РИА Новости во вторник источник в парламенте.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев подтвердил РИА Новости, что сенаторы планируют ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве на пленарном заседании палаты во вторник. Об этом же заявил и глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Сегодня в 12 часов соберутся на совместное заседание комитеты Совфеда по международным делам и по обороне для обсуждения договоров с ДНР и ЛНР", - сказал собеседник агентства.
Он не исключил, что на заседании будут представители МИД РФ. Пленарное заседание Совета Федерации начнется в 14.00.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Ольга Фомченкова