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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774247079.html
Комитеты Совфеда в полдень обсудят договоры с ДНР и ЛНР, сообщил источник
Комитеты Совфеда в полдень обсудят договоры с ДНР и ЛНР, сообщил источник - РИА Новости, 22.02.2022
Комитеты Совфеда в полдень обсудят договоры с ДНР и ЛНР, сообщил источник
Международный и оборонный комитеты Совфеда на совместном заседании в полдень обсудят договоры с ДНР и ЛНР, возможно участие МИД РФ, сообщил РИА Новости во... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:19
2022-02-22T09:19
обострение ситуации в днр и лнр
политика
совет федерации рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
признание днр и лнр в россии
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Международный и оборонный комитеты Совфеда на совместном заседании в полдень обсудят договоры с ДНР и ЛНР, возможно участие МИД РФ, сообщил РИА Новости во вторник источник в парламенте.Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев подтвердил РИА Новости, что сенаторы планируют ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве на пленарном заседании палаты во вторник. Об этом же заявил и глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Он не исключил, что на заседании будут представители МИД РФ. Пленарное заседание Совета Федерации начнется в 14.00.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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политика, совет федерации рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, россия
09:19 22.02.2022
 
Комитеты Совфеда в полдень обсудят договоры с ДНР и ЛНР, сообщил источник

Комитеты Совфеда в полдень обсудят договоры о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Международный и оборонный комитеты Совфеда на совместном заседании в полдень обсудят договоры с ДНР и ЛНР, возможно участие МИД РФ, сообщил РИА Новости во вторник источник в парламенте.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев подтвердил РИА Новости, что сенаторы планируют ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве на пленарном заседании палаты во вторник. Об этом же заявил и глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Сегодня в 12 часов соберутся на совместное заседание комитеты Совфеда по международным делам и по обороне для обсуждения договоров с ДНР и ЛНР", - сказал собеседник агентства.
Он не исключил, что на заседании будут представители МИД РФ. Пленарное заседание Совета Федерации начнется в 14.00.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаСовет Федерации РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссия
 
 
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