https://ria.ru/20220222/donbass-1774247079.html

Комитеты Совфеда в полдень обсудят договоры с ДНР и ЛНР, сообщил источник

Комитеты Совфеда в полдень обсудят договоры с ДНР и ЛНР, сообщил источник - РИА Новости, 22.02.2022

Комитеты Совфеда в полдень обсудят договоры с ДНР и ЛНР, сообщил источник

Международный и оборонный комитеты Совфеда на совместном заседании в полдень обсудят договоры с ДНР и ЛНР, возможно участие МИД РФ, сообщил РИА Новости во... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:19

2022-02-22T09:19

2022-02-22T09:19

обострение ситуации в днр и лнр

политика

совет федерации рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

признание днр и лнр в россии

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Международный и оборонный комитеты Совфеда на совместном заседании в полдень обсудят договоры с ДНР и ЛНР, возможно участие МИД РФ, сообщил РИА Новости во вторник источник в парламенте.Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев подтвердил РИА Новости, что сенаторы планируют ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве на пленарном заседании палаты во вторник. Об этом же заявил и глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Он не исключил, что на заседании будут представители МИД РФ. Пленарное заседание Совета Федерации начнется в 14.00.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, совет федерации рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, россия