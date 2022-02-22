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В ДНР заявили о гибели мужчины в Петровском районе Донецка при обстреле ВСУ

В ДНР заявили о гибели мужчины в Петровском районе Донецка при обстреле ВСУ - РИА Новости, 22.02.2022

В ДНР заявили о гибели мужчины в Петровском районе Донецка при обстреле ВСУ

Украинские силовики за сутки выпустили по ДНР больше 600 боеприпасов, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:11

2022-02-22T09:11

2022-02-22T10:55

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости. Украинские силовики за сутки выпустили по ДНР больше 600 боеприпасов, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Там также подтвердили, что в результате обстрела в Петровском районе Донецка погиб мужчина."Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 667 единиц", — говорится в релизе.Украинские военные 55 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, на горловском направлении один раз использовались гаубицы 122 мм (15 снарядов), четыре раза — минометы 120 мм (44 мины), два раза — минометы 82 мм (13 мин), два раза — АГС(29 гранат), один раз — стрелковое оружие. На донецком направлении один раз применяли танк (пять снарядов), три раза — гаубицы 122 мм (28 снарядов), 14 раз — минометы 120 мм (180 мин), шесть раз — минометы 82 мм (77 мин), один раз — СПГ (3 гранаты), один раз — АГС (24 гранаты). На мариупольском направлении три раза использовали гаубицы 122 мм (34 снаряда), девять раз — минометы 120 мм (110 мин), два раза — ПТРК, шесть раз — СПГ (37 гранат), четыре раза — РПГ (10 гранат), четыре раза — АГС (71 граната), два раза — стрелковое оружие.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины