https://ria.ru/20220222/donbass-1774242601.html

Депутат бундестага прокомментировал признание ДНР и ЛНР

Депутат бундестага прокомментировал признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Депутат бундестага прокомментировал признание ДНР и ЛНР

Запад заплатил за расширение НАТО и вербальное разжигание войны, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффан Котре,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T08:46

2022-02-22T08:46

2022-02-22T08:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донбасс

признание днр и лнр в россии

штеффен котре

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/79/1562277929_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_510fae31874b9dad37bd43ed8e96d485.jpg

БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Запад заплатил за расширение НАТО и вербальное разжигание войны, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффан Котре, комментируя признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

донбасс

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, признание днр и лнр в россии, штеффен котре, германия