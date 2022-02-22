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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774242601.html
Депутат бундестага прокомментировал признание ДНР и ЛНР
Депутат бундестага прокомментировал признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Депутат бундестага прокомментировал признание ДНР и ЛНР
Запад заплатил за расширение НАТО и вербальное разжигание войны, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффан Котре,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T08:46
2022-02-22T08:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
признание днр и лнр в россии
штеффен котре
германия
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Запад заплатил за расширение НАТО и вербальное разжигание войны, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффан Котре, комментируя признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, признание днр и лнр в россии, штеффен котре, германия
08:46 22.02.2022
 
Депутат бундестага прокомментировал признание ДНР и ЛНР

Депутат бундестага Котре о признании ДНР и ЛНР: Запад получил по заслугам

© Фото : официальный сайт Штеффена КотреШтеффан Котре
Штеффан Котре - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : официальный сайт Штеффена Котре
Штеффан Котре. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Запад заплатил за расширение НАТО и вербальное разжигание войны, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффан Котре, комментируя признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.
"Запад получил по заслугам за нарушение договора о политике нерасширения НАТО и вербальное разжигание войны", - сказал Котре, добавив, что переход "загнанной в угол" России к "передовой обороне" можно было бы предотвратить со стороны западных партнеров.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииШтеффен КотреГермания
 
 
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