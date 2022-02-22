https://ria.ru/20220222/donbass-1774242601.html
Депутат бундестага прокомментировал признание ДНР и ЛНР
Депутат бундестага прокомментировал признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Депутат бундестага прокомментировал признание ДНР и ЛНР
Запад заплатил за расширение НАТО и вербальное разжигание войны, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффан Котре,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T08:46
2022-02-22T08:46
2022-02-22T08:46
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Запад заплатил за расширение НАТО и вербальное разжигание войны, заявил РИА Новости член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффан Котре, комментируя признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, признание днр и лнр в россии, штеффен котре, германия
Депутат бундестага прокомментировал признание ДНР и ЛНР
Депутат бундестага Котре о признании ДНР и ЛНР: Запад получил по заслугам