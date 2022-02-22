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Житель Славяносербска ранен при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ЛНР

Житель Славяносербска ранен при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Житель Славяносербска ранен при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ЛНР

Житель Славяносербска получил ранения в результате минометного обстрела со стороны ВС Украины, сообщило представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T08:42

2022-02-22T08:42

2022-02-22T08:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Житель Славяносербска получил ранения в результате минометного обстрела со стороны ВС Украины, сообщило представительство ЛНР в СЦКК."По уточненной информации, в результате зафиксированного нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ в направлении н.п. Славяносербск с применением минометов калибра 120 мм ранен мирный житель, а также повреждено одно домостроение", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр