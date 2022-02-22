08:33 22.02.2022 (обновлено: 09:28 22.02.2022)
В ЛНР заявили о повреждении газопровода в Александровске при обстреле ВСУ
МЧС ЛНР заявило о повреждении газопровода в Александровске при обстреле со стороны ВСУ
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения
ЛУГАНСК, 22 фев — РИА Новости. В Луганске при обстреле со стороны украинских силовиков получил повреждения газопровод, сообщило МЧС ЛНР.
"Двадцать первого февраля 2022-го в 20:00 в результате обстрела поврежден газопровод низкого давления диаметром 32 миллиметра на вводе в частный жилой дом по адресу: Александровск, улица Луганская, 10 (поселок входит в состав Луганска. — Прим. ред.)", — говорится в релизе.
Ранее при атаке на тот же населенный пункт пострадали семь домов.
В понедельник вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Опубликовано: Ольга Фомченкова