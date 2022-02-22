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В ДНР заявили об обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ

В ДНР заявили об обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.02.2022

В ДНР заявили об обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Старомихайловка в ДНР, выпущено 15 мин запрещенного калибра, сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T08:25

2022-02-22T08:25

2022-02-22T08:26

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Старомихайловка в ДНР, выпущено 15 мин запрещенного калибра, сообщило представительство ДНР в СЦКК.По данным представительства, обстрел произошел в 7.42 со стороны населенного пункта Красногоровка."Выпущено 15 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр