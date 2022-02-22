https://ria.ru/20220222/blagoustroystvo-1774448492.html

Более 4 млрд рублей выделили префектурам Москвы на благоустройство дворов

Более 4 млрд рублей выделили префектурам Москвы на благоустройство дворов - РИА Новости, 22.02.2022

Более 4 млрд рублей выделили префектурам Москвы на благоустройство дворов

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы благоустройства дворов и школьных территорий на 2022 год, префектурам на эти цели дополнительного выделят 4,39... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T20:14

2022-02-22T20:14

2022-02-22T20:21

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сергей собянин

москва

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы благоустройства дворов и школьных территорий на 2022 год, префектурам на эти цели дополнительного выделят 4,39 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба мэра столицы."Правительство Москвы утвердило планы благоустройства дворов, школьных территорий и других объектов районного значения на 2022 году. Постановление о выделении на эти цели дополнительного финансирования в размере 4,39 миллиарда рублей префектурам административных округов подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего в 2022 году префектурами административных округов будет проведено благоустройство 2730 городских объектов, включая 55 парков, скверов и других знаковых объектов, 193 территории школ и детских садов и 2322 дворовые территории.Кроме того, будет выполнен ремонт 17 катков с искусственным льдом. На 143 объектах проведут работы по ремонту и понижению газонов с целью исключения попадания грязи на тротуары и проезжую часть.

https://ria.ru/20220218/asfalt-1773481195.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы