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Песков заявил об актуальности темы гарантий безопасности
Песков заявил об актуальности темы гарантий безопасности - РИА Новости, 22.02.2022
Песков заявил об актуальности темы гарантий безопасности
РФ готова обсуждать с западными партнерами тему гарантий безопасности для РФ, которая не только сохраняет актуальность, но и становится более важной, заявил... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:52
2022-02-22T14:39
безопасность
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. РФ готова обсуждать с западными партнерами тему гарантий безопасности для РФ, которая не только сохраняет актуальность, но и становится более важной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тема гарантий безопасности для РФ не только сохраняет свою актуальность, но становится гораздо более важной, чем была", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что хотела бы обсудить РФ в текущей ситуации с партнерами.
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безопасность, россия, дмитрий песков
13:52 22.02.2022 (обновлено: 14:39 22.02.2022)
 
Песков заявил об актуальности темы гарантий безопасности

Пресс-секретарь президента Песков заявил об актуальности темы гарантий безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. РФ готова обсуждать с западными партнерами тему гарантий безопасности для РФ, которая не только сохраняет актуальность, но и становится более важной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тема гарантий безопасности для РФ не только сохраняет свою актуальность, но становится гораздо более важной, чем была", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что хотела бы обсудить РФ в текущей ситуации с партнерами.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 22:33
Предложения России по гарантиям безопасности сразу отвергли, заявил Путин
Опубликовано: Дарья Буймова
 
БезопасностьРоссияДмитрий Песков
 
 
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