https://ria.ru/20220222/bezopasnost-1774332970.html

Песков заявил об актуальности темы гарантий безопасности

Песков заявил об актуальности темы гарантий безопасности - РИА Новости, 22.02.2022

Песков заявил об актуальности темы гарантий безопасности

РФ готова обсуждать с западными партнерами тему гарантий безопасности для РФ, которая не только сохраняет актуальность, но и становится более важной, заявил... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:52

2022-02-22T13:52

2022-02-22T14:39

безопасность

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. РФ готова обсуждать с западными партнерами тему гарантий безопасности для РФ, которая не только сохраняет актуальность, но и становится более важной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тема гарантий безопасности для РФ не только сохраняет свою актуальность, но становится гораздо более важной, чем была", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что хотела бы обсудить РФ в текущей ситуации с партнерами.

https://ria.ru/20220221/garantii-1774187247.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, дмитрий песков