https://ria.ru/20220222/bezopasnost-1774332970.html
Песков заявил об актуальности темы гарантий безопасности
Песков заявил об актуальности темы гарантий безопасности - РИА Новости, 22.02.2022
Песков заявил об актуальности темы гарантий безопасности
РФ готова обсуждать с западными партнерами тему гарантий безопасности для РФ, которая не только сохраняет актуальность, но и становится более важной, заявил... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:52
2022-02-22T13:52
2022-02-22T14:39
безопасность
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. РФ готова обсуждать с западными партнерами тему гарантий безопасности для РФ, которая не только сохраняет актуальность, но и становится более важной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тема гарантий безопасности для РФ не только сохраняет свою актуальность, но становится гораздо более важной, чем была", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что хотела бы обсудить РФ в текущей ситуации с партнерами.
https://ria.ru/20220221/garantii-1774187247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий песков
13:52 22.02.2022 (обновлено: 14:39 22.02.2022)
Песков заявил об актуальности темы гарантий безопасности
Пресс-секретарь президента Песков заявил об актуальности темы гарантий безопасности