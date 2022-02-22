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Ситуация на Украине может "ухудшиться без предупреждения", заявил Блинкен
Ситуация на Украине может "ухудшиться без предупреждения", заявил Блинкен - РИА Новости, 22.02.2022
Ситуация на Украине может "ухудшиться без предупреждения", заявил Блинкен
США считают, что ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой и может ухудшиться без предупреждения, заявил в понедельник госсекретарь... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T05:10
2022-02-22T06:56
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
ростовская область
россия
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 22 февраля – РИА Новости. США считают, что ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой и может ухудшиться без предупреждения, заявил в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен.Глава американской дипломатии выступил с утверждением, что войска РФ "продолжают приближаться к границе (Украины), что выглядит как планы начать вторжение в любой момент"."Из соображений безопасности сотрудники госдепартамента, которые сейчас находятся во Львове, проведут ночь в Польше. Наши служащие будут регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы в Украине и оказания экстренных консульских услуг", - сообщил госсекретарь США.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, россия, сша, энтони блинкен, вашингтон, признание днр и лнр в россии
05:10 22.02.2022 (обновлено: 06:56 22.02.2022)
 
Ситуация на Украине может "ухудшиться без предупреждения", заявил Блинкен

Блинкен: ситуация с безопасностью на Украине может ухудшиться без предупреждения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 февраля – РИА Новости. США считают, что ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой и может ухудшиться без предупреждения, заявил в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен.

"Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему непредсказуема по всей стране и может ухудшиться без предупреждения. Существует высокая вероятность того, что любые военные операции РФ сильно ограничат коммерческие авиаперевозки", - сказал Блинкен, чье заявление обнародовал госдепартамент.

Глава американской дипломатии выступил с утверждением, что войска РФ "продолжают приближаться к границе (Украины), что выглядит как планы начать вторжение в любой момент".
"Из соображений безопасности сотрудники госдепартамента, которые сейчас находятся во Львове, проведут ночь в Польше. Наши служащие будут регулярно возвращаться для продолжения своей дипломатической работы в Украине и оказания экстренных консульских услуг", - сообщил госсекретарь США.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРостовская областьРоссияСШАЭнтони БлинкенВашингтонПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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