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На Ставрополье открыли более 30 пунктов приема помощи для беженцев

На Ставрополье открыли более 30 пунктов приема помощи для беженцев - РИА Новости, 22.02.2022

На Ставрополье открыли более 30 пунктов приема помощи для беженцев

Более 30 пунктов сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса открывают в Ставропольском крае на базе местных отделений партии "Единая Россия", сообщил... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:57

2022-02-22T17:57

2022-02-22T19:11

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ПЯТИГОРСК, 22 фев — РИА Новости. Более 30 пунктов сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса открывают в Ставропольском крае на базе местных отделений партии "Единая Россия", сообщил губернатор Владимир Владимиров."Наше региональное отделение "Единой России" разворачивает на территории Ставрополья пункты приема гуманитарной помощи. Пригодятся одежда, игрушки, предметы быта, средства гигиены, одноразовая посуда, детские молочные смеси, соки, продукты питания с длинным сроком годности. Принимать их будут без выходных на базе всех 33 местных отделений "Единой России". Их адреса есть на сайте Ставропольского регионального отделения партии", — написал Владимиров в инстаграме.По информации пресс-службы Ставропольского регионального отделения партии "Единая Россия", в составе колонны гуманитарных машин от Северо-Кавказского федерального округа краевая помощь прибудет к нуждающимся беженцам уже во вторник вечером. В собранный груз войдут порядка 40 тонн продуктов питания, бутилированной воды, соков, добавили в пресс-службе.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, признание днр и лнр в россии, ставропольский край, донбасс