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В Ростовской области более семи тысяч беженцев прошли ПЦР-тестирование

В Ростовской области более семи тысяч беженцев прошли ПЦР-тестирование - РИА Новости, 22.02.2022

В Ростовской области более семи тысяч беженцев прошли ПЦР-тестирование

Более 7 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР прошли ПЦР-тестирование в пунктах временного размещения в Ростовской области, коронавирус выявлен всего у 30 человек,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:43

2022-02-22T15:43

2022-02-22T15:43

обострение ситуации в днр и лнр

здоровье - общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Более 7 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР прошли ПЦР-тестирование в пунктах временного размещения в Ростовской области, коронавирус выявлен всего у 30 человек, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин."На утро сегодняшнего дня было протестировано более 7 тысяч человек, процент выявленных положительных случаев очень невысок, это всего полпроцента, 30 человек. У них была выявлена коронавирусная инфекция", - сказал Тюрин журналистам.Он уточнил, что при легком течении болезни граждане изолируются в обсерваторы, при необходимости - госпитализируются.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

донбасс

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, донбасс, ростовская область