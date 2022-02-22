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Границу с Россией за сутки пересекли более 20 тысяч беженцев из Донбасса

Границу с Россией за сутки пересекли более 20 тысяч беженцев из Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022

Границу с Россией за сутки пересекли более 20 тысяч беженцев из Донбасса

За единовременной выплатой обратились уже 6,9 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР в Ростовской области, сообщил замминистра региональной политики и массовых... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:32

2022-02-22T15:32

2022-02-22T15:32

обострение ситуации в днр и лнр

общество

луганская народная республика

донецкая народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

украина

ростовская область

признание днр и лнр в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. За единовременной выплатой обратились уже 6,9 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР в Ростовской области, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин."Число граждан, которые обратились за единовременной выплатой, составляет на данный момент 6879 человек, уже более 2 тысяч из них эти выплаты получили", - сказал Тюрин журналистам."За истекшие сутки границу пересекли более 20 тысяч граждан ДНР и ЛНР. В настоящий момент на территории области развернуты 125 пунктов временного размещения, в них находятся 5685 граждан, более 3 тысяч из них это дети", - сообщил Тюрин.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, украина, ростовская область, признание днр и лнр в россии