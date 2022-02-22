https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774356933.html

Пенза примет первых беженцев из ДНР и ЛНР

Пенза примет первых беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Пенза примет первых беженцев из ДНР и ЛНР

Поезд с первыми 737 эвакуированными жителями ДНР и ЛНР прибудет во вторник в Пензу, сообщило правительство области. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:02

2022-02-22T15:02

2022-02-22T15:02

обострение ситуации в днр и лнр

общество

эвакуация жителей днр и лнр в россию

пенза

донецкая народная республика

донбасс

луганская народная республика

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САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Поезд с первыми 737 эвакуированными жителями ДНР и ЛНР прибудет во вторник в Пензу, сообщило правительство области.Ранее правительство области сообщало, что регион готов принять 700 семей, эвакуированных из Донбасса, завершается подготовка пунктов временного размещения жителей в санаториях, домах отдыха, учреждениях системы социальной защиты населения, беженцев обеспечат всем необходимым. В понедельник губернатор Олег Мельниченко заявил, что область во вторник ожидает первые 2,1 тысячи эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, которые, как ожидалось, должны были прибыть двумя поездами."Сегодня Пенза примет железнодорожный состав, который доставит 737 человек, эвакуированных из Луганска и Донецка. Почти половина пассажиров - дети, большинство из которых младше 14 лет", - говорится в сообщении.Мельниченко на оперативном совещании во вторник поручил четко и организованно обеспечить доставку людей в пункты временного проживания.Он потребовал уделить внимание организации обучения и досуга прибывающих в Пензу жителей Донбасса."У нас проводятся концерты, выступления, спортивные мероприятия, которые могут быть интересны людям. Для детей Донецка и Луганска нужно организовать занятия дополнительного образования... С дошкольниками и школьниками вопрос решим, но там есть еще и старшие ребята, возможно, студенты вузов и колледжей, они тоже должны посещать учебные занятия... Ребят нужно включать в учебный процесс, чтобы они не теряли времени", - отметил губернаторСо ссылкой на председателя областного совета ректоров Александра Гулякова уточняется, что студенты Донбасса после уточнения специализации смогут посещать лекции и практические занятия в пензенских вузах и колледжах в качестве слушателей, а затем могут пройти тестирование, подтвердив объем полученных знаний, и получить соответствующий документ.Мельниченко с понедельника ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с принятием в регионе эвакуированных жителей Донбасса.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773925748.html

https://ria.ru/20220220/bezhentsy-1773933572.html

пенза

донецкая народная республика

донбасс

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию, пенза, донецкая народная республика, донбасс, луганская народная республика