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Беженцев из Донбасса готовы принять 44 региона

Беженцев из Донбасса готовы принять 44 региона - РИА Новости, 22.02.2022

Беженцев из Донбасса готовы принять 44 региона

В России уже 44 региона готовы к приему беженцев из республик Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:32

2022-02-22T12:32

2022-02-22T17:24

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

россия

донбасс

признание днр и лнр в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В России уже 44 региона готовы к приему беженцев из республик Донбасса, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Пункты временного размещения для приема беженцев, эвакуированных из ДНР и ЛНР, подготовлены в 44 российских регионах", - сказал собеседник агентства.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, россия, донбасс, признание днр и лнр в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)